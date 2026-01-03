Marija Šerifović otvoreno o bolu zbog smrti oca i sinu Mariju: Biće problema, emotivan je i bezobrazan

Marija Šerifović je sumirala godinu za nama, koja joj je, kako kaže, bila i lepa i teška, ali bez obzira na sve, na kraju svakog dana kaže “hvala”.

Razonoda pevačice Marije Šerifović je sin Mario, a najveća podrška i oslonac majka Verica Šerifović.

- Svašta se dogodilo u ovoj godini, što javno, što manje javno. Hvala ti živote na ovoj godini, uvek treba reći “hvala”, možda i svake noći i svakog jutra - kaže Marija, koja se osvrnula i na bolan period i odlazak oca Rajka:

- Ne postoji niko ko je više voleo kako pevam od mog oca. Toliko je bio ponosan na to, i na sve moje uspehe. Svi mi na različite načine bolujemo i lečimo se, tako da sam i ja uzela neko svoje vreme, sada sam okej. Kada izgubite nekog bliskog, to je samo u fizičkom obliku, oni nastave da žive kroz nas i ja to prepoznam na svakodnevnom nivou.

Pevačicu smo pitali i koliko joj znači što može na majku Vericu da se osloni 24 sata dnevno.

- Verica je jedna majka i baba zapoželeti. Kad gledam oko sebe, pa druge ljude, to su sve moderne babe, pa ne daj bože da baba nešto sveže skuva unuku ili da bude tu ili da pomogne svom detetu oko toga, a Verica je do te mere požrtvovana, da joj ja kažem: “Ej, odmori se malo, dani dušom”. Verica je jedna, ne može da se menja Verica. Verica je neuništiva - priča Marija sa osmehom.

Marija je zakazala druženje sa publikom za 6. mart sa projektom “Druga strana ploče”.

- Da, stvarno neplanirano i van bilo kakvih projekata, medija, planova, samo zato što je luda majka poželela svom sinu da peva APT sa velikim bendom. Stvarno nije šala, ljudi znaju da, okačila sam ga nekoliko puta na Instagram, peva dete, to je da poludiš više, ne može da se izdrži i onda sam rekla, sad ću da podignem armiju i da ispunim želju sinu - rekla je ona i otkrila kao teku pripreme za predstojeći beogradski koncert i šta nam sprema.

- Jao haos, sklopila sam repertoar na 35%, preostao mi je onaj srednji deo. Radujem se tome, moram da razmislim da li će biti gosti, ne znam koliko mi se uklapam. S obzirom na to da je nov repertoar, i da proširujemo bend, onomad je bilo 32 ljudi, sada će biti još više ljudi na sceni. Mislim da će to biti jedan strašan koncert, da ne kažem koncept - rekla je ona, a na pitanje kako se psihički priprema za koncert, kaže:

- Nikako se ne pripremam, samo je bitno da spavam tu noć i to je to.

Sin Mario je njena najveća razonoda, a svaki dan proveden sa njim maksimalno je ispunjen.

- Bolje da ne znaš kako izgleda naš dan. U avionu je pilot izašao da me pozdravi kao roditelja i mamu deteta i da mi čestita, i kaže: “You have a very active baby”, ja kažem: “Is there a compliment, or?”. Ne znam, Bog ga i anđeli čuvali. Toliko je smešan, toliko je vedar, ničega se ne boji, neustrašiv. Presladak i preemotivan, ljubavan i bezobrazan i to je haos jedan. Niko ne može da se naljuti na njega i mislim da će to biti mnogo veliki problemi tokom njegovog odgajanja. To je jedan strelac, jedna vedrina. Biće neprestana borba - priča Marija, a na pitanje da li će zauzeti stav stroge mame ili popustljive kaže:

- Mislim da je najbolja sredina. Nisu ista deca, različite su im emocije, karakteri, tako da u skladu sa tim verujem da svaki roditelj zna šta treba raditi, samo nisam za „gentle parenting“ - da ga sa sedam godina pitam kako se osećaju, kakve želje i mišljenja imaju, ja sa sedam godina nisam znala ništa.

Slavu, Badnji dan i Božić nikad ne radim

Mariji su dani oko dočeka Nove godine radni, ali velike praznike provodi u krugu porodice:

- Novu godinu radim, nadam se samo da neću da se smrznem mnogo. Za Novu nastupam na trgu u Bihaću, 1. januara sam u Kotoru, a 2. januara sam u Budvi, pa ću opet na neko sunce, pa se onda vidimo 6. marta u Beogradu. Ja 22 godine pevam, ali 22 godine ne pevam kada mi je slava, kad su Badnji dan, Božić i Vaskrs. Može li za te dane da se ne peva i ne radi? Ko mora, mora. Volim te dane, top su mi.

Autor: N.B.