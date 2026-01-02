AKTUELNO

Pozdravili ga ovacijama: Aco Pejović pevao pred 30 hiljada ljudi u Banja Luci, zima nije smetala publici da peva sa njim u glas (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Foto/Aleksandar Čavic/Vanja Kresojević ||

Uprkos izuzetno hladnom vremenu, sinoc se u Banjaluci okupilo više od 30.000 ljudi, koji nisu dozvolili da ih hladnoća spreči da uživaju u velikom koncertu Ace Pejovića!

Ovaj muzički praznik prvog dana nove godine okupio je ljude iz čitavog regiona, pa je publika tako već od prvih taktova do poslednjeg aplauza pratila svaki stih regonalne zvezde.

Foto: Foto/Aleksandar Čavic/Vanja Kresojević

Posebne emocije izazvali su Pejovićevi bezvremenski hitovi "Ponoć", „Da si tu“, „Nema te, nema“, „Sve ti dugujem“, „Oko mene sve“, „Taksi“, „Ne diraj mi noći“, što je pokazatelj, reklo bi se po muzičkom zemljotresu koji je zahvatio ovaj grad, da ni veliki minus ne može da pobedi lepu emociju!

Foto: Foto/Aleksandar Čavic/Vanja Kresojević

Inače, ovaj veliki koncert kao organizator potpisije Grad Banja Luka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, koji je iz prvog reda uživao u ovom spektaklu, što je samo dodatno potvrdilo da je grad i te kako spreman za događaje najvišeg nivo.

Foto: Foto/Aleksandar Čavic/Vanja Kresojević

Upravo to u svojoj izjavi potvrdio je  i sam Aco Pejović:

„Ljudi moji, kakva sjajna noć, kakav početak godine! Zahvalan sam gradu i gradonačelniku na dočeku i sjajnoj organizaciji, ali i svim ljudima na neverovatnoj energiji i sjajnom provodu. Radujem se našim novim druženjima, hvala vam što nas nije pobedilo hladno vreme!“

Video: Foto/Aleksandar Čavic/Vanja Kresojević

Posle ove noći za pamćenje u kojoj su se muzika, emocije i energija publike spojile u jedno, Aco Pejović svoj muzički pohod nastavlja u Baru gde je za večeras zakazan njegov koncert!

Foto: Foto/Aleksandar Čavic/Vanja Kresojević

Autor: N.B.

