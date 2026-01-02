Neprijatna scena na dočeku: Lepa Lukić zaustavila nastup zbog žene iz publike, pa ostala zatečena njenom namerom

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić pevala je za novogodišnji doček na jednom slavlju gde je atmosfera dovela do usijana, ali je u jednom momentu morala da reaguje kada joj je jedna gospođa prišla. Iako je isprva delovalo da je pevačica negodovala, situacija se završila na simpatičan način.

Naime, Lepa Lukić je za dočeka nastupala na jednom privatnom slavlju, a gosti su je konstantno snimali i fotografisali.

Međutim, profesionalizam po kojem je poznata naterao ju je da u jednom trenutku zaustavi interakciju sa publikom kako bi neometano nastavila pesmu.

Pevačici je u jednom momentu zasmetalo kada je jedna žena iz publike pokušala da joj priđe dok je pevala. Lepa je, pretpostavljajući da gošća želi da napravi fotografiju usred izvođenja numere, odmah reagovala i obratila joj se preko mikrofona.

- Hajte, nemojte sada slike, da završim, rekla je Lepa, a zatim objasnila svoj postupak:

- Ne ide da se presecam zbog slikanja! – dodala je pevačica, želeći da održi fokus na pesmi, pišu "Sremske vesti".

Iako je delovalo da je pevačica stroga, ubrzo je usledio obrt koji je izmamio osmeh i Lepi i prisutnima. Dama koja je prišla objasnila je da zapravo uopšte nije imala nameru da se fotografiše, već je samo želela da poljubi legendarnu pevačicu.

Kada je čula o čemu se radi, Lepa je promenila ploču i uz osmeh odgovorila:

- E, to može, rekla je Lepa i nastavila da zabavlja goste.

Podsetimo, Lepa Lukić je neposredno pred Novu godinu zabrinula javnost kada je primljena u Urgentni centar, ali se, sudeći po ovom nastupu, brzo vratila svojim obavezama i pesmi.

Autor: N.B.