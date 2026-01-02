Tina Ivanović u 2026. ušla sa temperaturom: Pevačica se oglasila na mrežama, evo kako se oseća

Tina Ivanović ušla je u Novu 2026. godinu sa narušenim zdravstvenim stanjem, a loše vesti podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nju je temperatura potpuno slomila da nije mogla ni da odgovori na poruke.

Pevačica se trenutno bori sa virusom. Ona se oglasila putem Instagrama kako bi objasnila zašto nije odgovarala na novogodišnje poruke, otkrivajući da je prikovana za krevet.

Tina je na svom profilu objavila fotografiju toplomera koji pokazuje visoku temperaturu od 38 sa 8. Uz zabrinjavajuću sliku, uputila je poruku prijateljima i fanovima koji su joj pisali tokom praznika.

- Hvala svim mojim dragim prijateljima za sve lepe želje, ali nisam sad u mogućnosti da vam uzvratim čestitke, napisala je pevačica.

"Hladan znoj me je oblio"

Iako je trenutno reč o virusu, ovo nije prvi put da se pevačica suočava sa zdravstvenim dramama. Podsetimo, Tina Ivanović je svojevremeno prošla kroz izuzetno traumatičan period kada su lekari sumnjali na tešku bolest.

– Najgore je bilo kad je doktor rekao: "Samo da nije otišlo na kosti." Gledala sam ga belo, hladan znoj me je oblio. Odmah su sazvali konzilijum i uputili me na detaljne preglede, ultrazvuk, magnetnu rezonancu i skener – ispričala je Tina svojevremeno. Srećom, nakon operacije i biopsije, ispostavilo se da promene nisu maligne.

Autor: N.B.