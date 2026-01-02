Limitirana serija, svega nekoliko primeraka, a poslednji je kod mene: žena Slobe Radanovića otkrila šta je dobila od pevača za Novu godinu

Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović otkrila je šta je dobila od pevača u novogodišnjoj noći i odgovorom oduševila javnost. Ona je izazvala lavinu reakcija korisnika društvenih mreža.

Naime, Jelena je veoma aktivna na Instagramu gde odgovara na pitanja pratilaca, a sada ih je zanimalo čime ju je to muž počastio u novogodišnjoj noći.

Iako su svi očekivali da će se Jelene pohvalili nekim luksuznim poklonom, njen odgovor je ipak izazvao veće oduševljenje.

- Koji poklon si dobila za Novu godinu?

- Slobinu ljubav. Limitirana serija, samo nekoliko primeraka, poslednji je kod mene, napisala je Jelena, a ovaj njen odgovor izazvao je pravu lavinu komentara: "Bravo, e to je čista ljubav", "svaka čast", "vidi se koliko se volite"...

Inače, Jelena Radanović uživa u braku sa Slobom Radanović sa kojim ima sina Damjana, a iz prethodnog braka ima dvojicu sinova koji žive sa njima i koje je pevač prihvatio kao svoju decu.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena u svom odgovoru na pitanje.

Autor: N.B.