Objavio fotografiju sa ćerkama koje su ga obasule zagrljajima: Sergej Ćetković oduševio sve fotografijom sa naslednicama i suprugom

Pevač Sergej Ćetković podelio je porodičnu fotografiju iz doma na kojoj je pozirao sa suprugom Kristinom i njihovim usvojenim ćerkama Lolom i Milom, koje ih grle i ljube.

Naime, Sergej je uz sliku iz porodičnog doma čestitao pratiocima na Instagramu Novu godinu.

"Dragi moji, neka nam ova Nova bude srećna i raspevana, puna zagrljaja, osmeha, dobrog zdravlja, raspoloženja i iznad svega ljubavi! Ajmo još jedan krug, svi zajedno bolji i zahvalniji! Srećni praznici! Živeli!", poručio je pevač.

Inače, Ćetković je jednom prilikom govorio o usvajanju i istakao da je najbitnije biti dobar roditelj, te da nije bitno da li je u pitanju biološki roditelj ili usvojitelj.

- Nisam puno pričao o usvajanju. U poslednjih deset godina sam upoznao mnogo ljudi, koji se srame da pričaju u tome. Da li je bitno da li ste biološki roditelji ili ste usvojili dete? Koja je poenta biti roditelj? Toliko je nebitno, najvažnije je šta mu pružaš. Roditeljstvo je biti njegova sigurnost, anđeo čuvar, vodič i biti njegov operativni sistem za dalje u životu, biti tu, šta je drugo bitno? - objašnjava Sergej i dodaje da je najveća barijera od usvajanja kod ljudi, da deca u jednom momentu ne požele da se vrate biološkim roditeljima.

- Ima toliko slučajeva, gde ljudi kriju od svoje dece do punoletstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovek, doživi razočarenje. Srušiš mu čitav svet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvek postoji, mi smo se samo prepustili tome. Ljudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva. Usvojite decu, učinite sebe i tu decu srećnim. Bez ikakve premisli o tome, to je dobro delo. Uvek mojoj deci ponavljam, ja sam vas rodio iz srca - kaže Sergej i objašnjava, kako je ćerkama saopštio da su usvojene.



