Katarina Živković na ivici suza: Objavila poruku koju je dobila i ostavila sve bez reči: Ne znam da li ćeš ovo ikada videti, ali moram ti poslati

Pevačica Katarina Živković objavila je poruku koja joj je stigla, te nije mogla da sakrije sreću i oduševljenje zbog fana koji joj se obratio nakon nastupa u novogodišnjoj noći.

Katarina Živković je, naime, na Instagramu objavila poruku koja joj je stigla na Instagramu. Ona je u novogodišnjoj noći pevala na gradskom trgu u Zenici, a oduševljeni fan joj se obratio nakon nastupa.

On joj je poslao poruku, koju je Katarina sa zadovoljstvom objavila i zahvalila se javno.

- Draga Katarina, ne znam hoćeš li ikada videti ovu poruku, ali moram napisati. Ono što si nam priredila za Novu godinu bilo je puno više od koncerta, bilo je iskustvo koje se oseti i pamti. Od prvog, do zadnjeg tona, celo vreme si zračila toplinom, osmehom i iskrenom radošću. Pevača si sve pesme koje volimo, one kojima znamo svaki reč, i učinila da publika celu noć peva sa tobom. Slala si nam srca, mahala, slala poljupce, i učinila da se svako oseća viđeno i važno. To je retko. A trenutak koji ću posebno pamtiti je onaj kada si se slikala sa mnom i zagrlila me. Taj mali, ali ogroman gest govori više od hiljadu reči. Bez žurbe, bez distance, samo čista ljudska toplina. Hvala ti što si odvojila vreme za svakog od nas, što si se smešila i pokazala da vrhunski talenat može ići ruku pod ruku i sa dobrotom. Iskreno, jedno od najlepših koncertnih trenutaka koje sam imala, stoji u poruci, a pevačica je emotikonima pokazala da se umalo rasplakala dok je čitala poruku.

Autor: N.B.