NE PROPUSTITE OVE NEDELJE U PREMIJERA - VIKEND SPECIJALU! Ceca Ražnatović pokazala brilijantski prsten kojim ju je Arkan verio, čuva ga 30 godina i on za nju ima posebnu vrednost (FOTO+VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' pripremila je za gledaoce televizije Pink nezaboravno praznično izdanje o kojem će se pričati i pisati. Naime, Bojana Lazić i Nemanja Vujičić ugostiće najveće muzičke zvezde na našim prostorima.

Tea Tairović, Svetlana Ceca Ražnatović i Nataša Bekvalac otvoreno će govoriti o svim aktuelnim temama.

Naime, tri muzičke zvezde sa izuzezno bogatim karijerama sumiraće 2025. godinu i otvoreno govoriti o svim aktuelnim temama.

Ceca je u emisiji pokazala verenčki prsten kojim ju je pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan verio, što je izazvalo ogromnu pažnju, a radi se o brilijantskom prstenu koji čuva 30 godina i on za nju ima posebnu vrednost.

U nedelju 4. januara budite uz kanal TV Pink i pratite specijalno, praznično izdanje emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a u nastavku pogledajte šta vas sve očekuje ove nedelje:

Autor: M.K.