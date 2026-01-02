AKTUELNO

Domaći

NE PROPUSTITE OVE NEDELJE U PREMIJERA - VIKEND SPECIJALU! Ceca Ražnatović pokazala brilijantski prsten kojim ju je Arkan verio, čuva ga 30 godina i on za nju ima posebnu vrednost (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Ovo se ne propušta!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' pripremila je za gledaoce televizije Pink nezaboravno praznično izdanje o kojem će se pričati i pisati. Naime, Bojana Lazić i Nemanja Vujičić ugostiće najveće muzičke zvezde na našim prostorima.

Tea Tairović, Svetlana Ceca Ražnatović i Nataša Bekvalac otvoreno će govoriti o svim aktuelnim temama.

Foto: Pink.rs

Naime, tri muzičke zvezde sa izuzezno bogatim karijerama sumiraće 2025. godinu i otvoreno govoriti o svim aktuelnim temama. 

Foto: TV Pink Printscreen

Ceca je u emisiji pokazala verenčki prsten kojim ju je pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan verio, što je izazvalo ogromnu pažnju, a radi se o brilijantskom prstenu koji čuva 30 godina i on za nju ima posebnu vrednost.

Foto: TV Pink Printscreen

U nedelju 4. januara budite uz kanal TV Pink i pratite specijalno, praznično izdanje emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a u nastavku pogledajte šta vas sve očekuje ove nedelje:

Autor: M.K.

#Premijera Vikend Specijal

#Prsten

#Svetlana Ceca Ražnatović

#ceca

POVEZANE VESTI

Domaći

EKSKLUZIVNO! Mirka Vasiljević UŽIVO DANAS u Premijera - Vikend specijalu! (VIDEO)

Domaći

MEGAEKSKLUZIVE U OVONEDELJNOM ''PREMIJERA - VIKEND SPECIJALU''! Ne propustite prvi intervju Harisa Džinovića posle vesti o RAZVODU od Meline, kao ni P

Domaći

NOVOGODIŠNJE IZDANJE EMISIJE 'PREMIJERA - VIKEND SPECIJAL' O KOJEM ĆE SE PRIČATI! U studio stižu Tea, Ceca i Nataša Bekvalac - najveće muzičke zvezde

TV

Uživo na Pinku: Vreme je da Alibaba zakuva čorbu! Ne propustite Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem

Domaći

SVI NA PINK! Veliki godišnji intervju Cece Ražnatović u emisiji ''Premijera - Vikend Specijal''

Domaći

EKSKLUZIVNO U PREMIJERA - VIKEND SPECIJALU! Prvo zajedničko gostovanje Ane Nikolić i Raleta: Sve o njihovoj burnoj ljubavi, svadbi, pevačicinom odnosu