PORODILA SE ŽENA SKAJA VIKLERA: Ponosna mama Novu godinu započela u porodilištu, a sad je i podelila prvu sliku bebe! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Supruga autora pesama i pevača Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler, Nastasija Bodiroga, porodila se prvog januara i na svet donela zdravu bebicu.

15 godina mlađa izabranica popularnog Skaja je na svom Instagramu podelila fotografiju iz porodilišta i saopštila lepe vesti, a čestitke su počele da se nižu sa svih strana.

Nastasija je na svom profilu podelila fotografiju bebe i kratko poručila:

"Naš prvi januar".

Foto: Instagram.com

Vikleru je ovo treći brak

Đorđe Miljenović oženio se u maju ove godine. On je Nastasiju verio još 2023. godine, nakon duže veze.

Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa venčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da". Mladoženja je bio u tamnom odelu, dok je mlada imala belu venčanicu sa izrezom kod noge.

Autor: M.K.

#Beba

#Porodilište

#Skaj Vikler

#porodila

