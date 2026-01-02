Devedesetih i početkom dvehiljaditih jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj televiziji bila je proročica Kleopatra, žena čije su emisije okupljale milione gledalaca i čija je pojava plenila posebnom energijom i harizmom.

Ukoliko ste imali prilike da je uživo gledate na malim ekranima, onda sigurno pamtite i da je Klepatra imala klijente koji su masovno dolazili kod nje da im proriče sudbinu. Mediji su pisali da je ta brojka premašivala milion i bili u pravu, što nam je i potvrdila u ekskluzivnom razgovoru. Kleopatra i danas, sa neverovatnom energijom, gracioznošću i britkim duhom, privlači pažnju javnosti, spremna da govori ne samo o sudbini i magiji, već o ljudima koji su obeležili jednu epohu.

Ona je sada otvorila vrata sećanja na burne devedesete i otkrila najčešće razloge zbog kojih su ljudi masovno dolazili kod nje, a i danas to čine. Pričali smo o višedecenijskom prijateljstvu s velikim Sinišom Mihajlovićem, koji je na prvi susret s njom poneo kasetofon, ali i dotakli Slobodana Miloševića i Mire Marković i njihove dece Marka i Marije. Takođe, saznali smo da je nakon odlaska Esme Redžepove napravila gest o kojem je pričala cela Makedonija.

Kleopatra nam je otkrila i da li možemo da promenimo sudbinu, zašto se ljudi bave crnom magijom, da li je horoskop koji čitamo svakodnevno tačan, a kao šlag na tortu, odgovorila nam je i na piitanje kada će Novak Đoković u penziju.

Na početku razgovora nam je otkrila da se, uprkos tome što nismo imali prilike da je gledamo u emisijama, nije povukla iz javnosti.

"Nisam se povukla, već jednostavno ne želim da preterujem ni u čemu. Ne valja preterivati ni u lepoti, ne valja preterivati u gozbi, cveću, mirisu... Za mene je najlepši miris bagrema, a i njega kad previše mirišem postajem alergična. Tako da, sve što je previše, nije dobro. Ja radim 45 godina i vrlo sam zadovoljna, uradila sam više od 1.800.000 ljudskih sudbina. Od fudbalera Dragana Mancea do Siniše Mihajlovića i hiljade drugih, koje ni ne smem da pomenem. Mnogi su kod mene bili dok su bili anonimni i dok nisu imali ništa, a postigli su sve. To je moja sreća. Da li oni hoće da me pomenu, kao što je Siniša jedno poglavlje u biografiji posvetio meni, to je njihova stvar. Kod mene su svi klijenti isti. Sad primam VIP klijente, to je tačno, ali to ne znači da ne može bilo koji drugi čovek da dođe do mene. Samo mora malo duže da čeka. Živim od VIP klijenata, jer ako nisam do sada zaradila sarađujući sa toliko miliona ljudi i tolikim stažom, onda neću nikada. Onda je neki problem u meni".

"Siniša će doživeti nesreću"

Legenda srpskog fudbala, Siniša Mihajlović, napustio nas je pre tri godine nakon borbe s teškom bolesti. Sahranjen je u Italiji uz sve počasti, a nekoliko godina pred smrt, pisao je o Kleopatrinim proročanstvima i dugogodišnjem prijateljstvu. Mihajlovića je sa Kleopatrom spojio nekadašnji saigrač Vladan Lukić. On je išao kod proročice i dao joj fotografiju šampionske generacije Zvezde. Ona je prstom pokazala na Sinišu i rekla:"U roku od nedelju dana doživeće nesreću, nakon čega će imati ozbiljnih problema kod kuće".Nakon par dana, doživeo je saobraćajnu nesreću, i rekao Lukiću "ja moram kod Kleopatre". Na molbu da nam priča o Siniši, Kleopatra se prisetila svega - i s osmehom i suzama.

"Ja sam podstanar"

"Ne znam kako bih u jednoj rečenici mogla da opišem Sinišu. Bio je fenomenalan. Odličan čovek, odličan igrač, radan. Voleo je puno svoju majku, majkica ju je zvao. Majkica mu je i dalje živa. Voleo je brata, oca... On je toliko voleo svog oca da je znao svaku pesmu koju mu je pevao. Voleo je pesmu 'Ne klepeći nanulama' i to mi je često pominjao. Pričao mi je kako bi se vozili i pevali i kako mu je otac ulio toliko ljubavi. Slomilo ga je kad je morao da napusti svoje Borovo selo.Kada je napustio Borovo selo, onda je shvatio da sam mu to sve prorekla. Sećam se da sam mu tokom prvog susreta rekla da će zaraditi oko milijardu maraka, a on meni kaže: "Pa, ja sam podstanar u Zvezdi, imam 50 maraka u džepu?". Šta pričate, ko vas je nagovorio, je l vas zvao neko iz Zvezde?', rekao je Siniša. Kada je došao kod mene poneo je kasefoton. Pitao je da li može da snima? Naravno, rekla sam može, i sačuvao je tu kasetu. Bilo je tu mnogo čega što sam rekla, a on nije objavio. Nije bilo ružno - bilo je mladosti, lepote...

"Koliko je bio lep, neki momci iz njegove generacije bi mi rekli 'pa, samo Sinišu jure devojke'", kaže nam Kleopatra, a potom otkriva i kako su devojke, nakon što su saznale da poznaje tada mladog igrača Zvezde, počele da je mole da ih upozna s njim..

"Zbog njega sam mogla da otvorim cvećaru"

Kleopatra otkriva da su lepotice svakodnevno slale cveće i slatkiše na njenu adresu, a kada bi ih srela oduševljeno govorile "ti znaš Sinišu"."Možda sam nekada bila kriva i grešna jer sam mu pričala da mi stalno dosađuju lepe devojke. On me je pitao: “Pa šta im kažeš?'. Kažem im da čekaju, da ćeš da dođeš da im pokucaš na prozor. 'Pa, šta kažu kad ne dođem, je l' te zovu?'. Zovu, pa opet kažem da sačekaju, doći ćeš ti, samo si morao kod druge da odeš", prepričava Kleopatra smešnu situaciju.

"On je bio mlad, lep, devojke su non-stop dolazile na treninge... Ah, koliko sam dobila torti, parfema i cveća! Cvećaru sam mogla da otvorim zbog Siniše, koliko su mu cveća donosile devojke. I to nije šala - svaki dan sam dobijala između 500 i 1.000 ruža. Ja kažem 'šta je ovo, pa ne mogu vam pomoći, Siniša me je zvao samo'... One meni: “Pa, vi se čujete”. A onda im odgovorim: “Čujemo se, ali zbog sporta. Mene Siniša nije zvao zbog nemoralnih žena".

"Njegova devojka zamalo pala u nesvest kad me videla"

Kleopatra potom nastavlja i otkriva da je Siniša znao da je pita da li je neka devojka "njegova sudbina". Jedna devojka s kojom je bio u vezi čak je izbegavala susret sa mnom, a onda je otkriveno i zašto..."Sećam se jedne lepe koja mu je rekla: “Imaš ti svoju proročicu, pa ponesi ovo za nju', a ona nije smela da se vidi sa mnom. Siniša mi je rekao: “Ima jedna ovde, stalno ostavlja poklone za tebe, pokvare se, moram torte da bacim, cveće uvene moram i njeg da bacim. Ajde jednom da se nađemo u restoranu. Mi se našli u restoranu i toj devojci je pozlilo ispred mene", priča nam Kleopatra i na pitanje zašto - odgovara: "Zato što ga je volela, a bila je u paralelnoj vezi i to sa trojicom! Siniša četvrti! Normalno da me se plašila”.

Kleopatra nam otkriva i da je Siniša želeo da igra u Real Madridu i da je rekao da ga "žabari ne interesuju", ali mu je ona jednostavno ponovila: "Igraćeš u Italiji"."I da će mu žena biti Italijanka i da će imati više od petoro dece, baš kao što je u knjizi rekao. I 2000. sam mu rekla da će se razboleti, da će se izlečiti i ponovo razboleti. Nisam mu rekla da će umreti, već da će se ponoviti bolest, ali to mu nisam mogla reći. Bio je riba u horoskopu, odličan je bio u svemu, povezao me s raznim ljudima - od Berluskonija do Kavalija, od raznih političara, biznismena, milijardera, sportista, glumaca, pevača, jednostavno su svi želeli da čuju sudbinu. Ali niko nije bio hrabar kao on da je iznese.Ja imam toliko važnih sudbina, isto kao Sinišinih, ništa manje, samo Siniša je bio poseban, istaknut. Njemu je bolje što je umro u Italiji, da je umro u Srbiji kritikovali bi ga istog dana. Neka mi Bog oprosti što ovako pričam, ali tamo je kao svetac sahranjen.

"Je l' znaš Arnautovića?"

Kleopatra je do poslednjeg dana bila u kontaktu sa Mihajlovićem, a otkrila nam je da je tokom cele karijere gledao kako da njegova Zvezda bude najbolja. Čak joj je pričao i o Marku Arnautoviću koji sada igra u Zvezdi."Bili smo na vezi stalno, ćelulare, kako je on pričao. Voleo je Srbiju i fudbal, voleo je da pomaže mlade talente. Toliko je želeo da im pomogne, a ja se sećam kada mi je govorio 'Kleopatra, je l' znaš ko je Marko?'. 'Koji Marko, ne znam koji Marko', govorila sam mu - on iz Srbije, tek počeo da igra u Austriji... Marko Arnautović.

Arnautović je živeo za to da igra za Zvezdu, a živeo u inostranstvu. Siniša ga je gledao kao da je njegov sin, sin njegovog brata, živeo je za to da u Zvezdu dođu najbolji. A, Mihajlović je bio svuda najbolji. Bolest ga je snašla. I njemu su pravili zla, nije njemu sav život bio dobar - bilo je ljubomornih ljudi, crne magije mu pravili, svašta radili. Trebalo je podneti toliku slavu, novac, popularnost. Tolike treninge, utakmice, toliko datih golova", sa setom priča Kleopatra.

"Obe ćete ostati bez Šijana"

Iako se šuškalo da su joj dolazile mnoge slavne ličnosti, od političara do umetnika, ona nikada nije pristala da otkrije njihova imena. Smatrala je da proročanstvo nema vrednost ako nije praćeno etikom, i da je poverenje klijenata svetinja. Ta njena odluka da ćuti, čak i kada bi joj to donelo još veću slavu, govori više o njenom karakteru nego bilo koje proročanstvo. Ipak, kada javne ličnosti govore o njoj, poput Mihajlovića, podeli delove onoga što im je prorekla, kao i u slučaju Goce Božinovske. Božinovska je u intervjuima pričala o ljubavi sa Zoranom Šijanom, ali i neveri koju je doživela, kada ju je ostavio zbog prijateljice. Kleopatra se prisetila i njihivog razgovora baš u tom periodu.

"Goca Božinovska me je pominjala - njoj sam rekla - 'Zoran neće ostati ni sa tobom ni sa ovom drugom'. Pita me šta će biti, neka treća? 'Ne, ni tvoj ni njen, ostačete bez njega'. I on je poginuo, Božinovska mi je kasnije rekla šta se ovo desilo, ja sam joj rekla, videla sam istinu.Ja smem svakome da kažem istinu - da vidim vama nešto loše ja bih smela da kažem istinu jer ste hrabri. Neki bi pobegli glavom bez obzira. Nije svako za istinu, istina je šok, istina je stres. Pogotovo što naš narod uvek doda laž na istinu. Ljudi dođu u zabludu, ne znaju šta je istina, šta laž, zato što je narod takav. Ljudi ne vole da se drugima lepo dešava i oni imaju problem u tome. Sa toliko godina i staža sam postigla to što jesam. Usporila sam s radom, radim VIP klijente na relaciji Grčka, Italija, Nemačka, Švajcarska, povremeno odem u Bosnu, Austriji... imam 63 godine, emocije mi prorade, patim".

"Radila sam 17 sati dnevno"

Kada govorimo o impozantnom broju klijenata s kojima je radila Kleopatra otkriva da je ta brojka moguća kada si mlad i radiš neprestano. "Radila sam sa 180, 200 ljudi na dan: Bila sam mlada, imala sam 25 godina i želela sam da se dokažem, što je prirodno. Ne treba pogrešno da se shvati ako neko previše radi u 25. godini, ne valja da radi toliko u 65! Ali, kada imaš 25, ako, neka se radi, može da se radi i 17 sati. To je meni divno, sin moje prijateljice je taksista, radi 17 sati jer hoće da zaradi - i kažem mu, samo nastavi. Ja sam zaista mnogo radila i zlobnici mi kažu 'hajde da stavimo na kalkulator da izračunamo koliko je to puta toliko... Rekla sam im - računajte koliko hoćete, ali ja stvarno ni ne znam koliko sam zaradila".

Kleopatra osim imena javnih ličnosti, ne otkriva ni humanitarne akcije u kojima je učestvovala ili privatno pomagala."Nikad nisam na sva zvona govorila. Kada pomažem uvek kažem nemojte pominjati. Uvek dam organizaciji ili diskretno nekoj porodici - srušila se kuća, izbio požar... jednom su me prepoznali i rekli 'to ste vi, Kleopatra', ja im kažem 'ne, ne, pomešali ste me, uzmite ovo i doviđenja'. Ima to neko ko vidi sve, sve ima svoje", priča nam Kleopatra, a u prilog njenoj humanosti, svedoči i članak u makedonskim medijima, u kojem se otkriva i šta je uradila u znak sećanja za Esmu Redžepovu.

Kleopatra je nakon odlaska legendarne pevačice koja je bila poznata ne samo po glasu i humanostii usvajanju četrdesetoro dece, dočekivala klijente iz cele Makedonije, a potom ostavila honorar, koji je prema izvorima iznosio 100.000 evra, kako bi se izgradio muzej Esme Redžepove.

"Ima ljudi koji neće da me pomenu"

Još jedna javna ličnost koja je takođe spominjala Klepatru jeste Ceca Kitić, kada je, pričajući o problemima sa stanom u intervjuu izjavila: "Samo me je Kleopatra zvala da mi pomogne". "Jeste, draga Ceca. Ona je iskrena. Znate li koja je kruna na glavi biti prvak sveta, šta znači biti jedan Siniša, jedna Svetlana, najbolja igračica svih vremena? Pre nekoliko dana me je zvala da se vidimo i rekla 'samo tebi mogu da verujem da si čovek'. Sećam se kada se desilo to sa stanom i zvala sam i pitala 'šta se dešava, ko to teba isteruje iz stana?'. Ponudila sam joj pomoć, rekla joj da se javi mojoj advokatici, da završe sve, da s mog računa skine šta treba - nije htela. Naspram nje, koliko ima ljudi koji neće da pomenu da me znaju.

Da li od svoje supruge, dece, žene,devera, ljubavnice... a, ja sve razumem. Ja sam tu da proričem sudbine, da korigujem njihov život u odnosu na sudbinu. Šta znači da korigujem - možda je neko krenuo u kocku, možda je sa ženom narkomankom, možda postaje zavisan od droge, alkohola, kocke.. i onda ja moram da utičem. Za 45 godina rada da ti milion ljudi poveri sudbinu - pa, meni ne treba ništa više."Srbija nosi prokletstvo zbog Slobe Miloševića"Kleopatra ističe da je današnje vreme puno zlobe i da, umesto da budemo zahvalni što smo živi i trudimo se da, kako kaže "ostanemo normalni", gledamo kako da napakostimo drugom."Zlo je ušlo u ljude, 21. vek je vek satane, đavola. Srbija nosi devet vekova prokletstva, zbog kuma koji je ubio vožda, a sledećih novih 9 vekova je nastalo 2001. godine na 2002. kada je Slobodan Milošević izručen Hagu. Kada će Srbi da se reše prokletstva? Toliko dobrih ljudi Srba, pismenih, uspešnih, jedan Novak Đoković, Slobodan Živojinović koji je proslavio Jugoslaviju, jedna Desanka Maksimović, Žanka Stokić... Sad je ušao neki đavo u ljude, dajte, saberite se ljudi, nemojte dozvoliti da vas iko uništava.Ja sam apolitična, posle Slobe Miloševića glasam samo za Dačića. Moji prijatelji kažu da li si normalna, za ministra policije da glasaš... pa zato što vodi SPS, zato što mu verujem. Nisam ni za vlast ni za opoziciju, već iz pijeteta za Slobu Miloševića glasam za SPS:

"Kažu Mira vodila državu"

Na pitanje kakvi su bili Mira i Sloba privatno kaže:"Oni su divni bili, znala sam ih privatno, bili su divni, čestiti, živeli su skromno, od svojih plata od primanja. On nije koristio beneficije predsednika države koje je mogao. Sve što je imao prava da koristi ni deseti deo nije. Ni deseti deo onoga na šta je imao prava. Lažno su rekli da će milijarde doneti sa Kipra i od kuda još. Nisu našli nijedan evro, marku, to je znak da su čoveka žrtvovali Hagu misleći da će neko dati novac.Sloba je bio lav, ćerka blizanac, kao i ja, sin rak i supruga rak. Lažu kada kažu da je Mira vodila državu, to nije istina. Oni su hteli da minimiziraju Slobinu sposobnost. Čovek kada hoće da uvredi nekoga odmah kaže žena mu vodi računa o svemu. Pa, neka i vodi ako je sposobna! Mira bila profesor doktor, pismenija od njega ako gledamo po obrazovanju. Ona doktor on diplomirani pravnik. Sloba je celog života bio bankar, nikad se nije bavio pravom, a to mnogi ne znaju i neću ja da ih učim".

Na pitanje da li se čula s Mirom nakon što je napustila Srbiju potvrdno odgovara.

""Jesam i pričala je o ljudima koje je proklela.Pričali su pre i da je halucinirala i postavljala koga je htela, nije istina, već su se dodvoravali Miri. Niti je ona vladala državom niti je mogla bilo šta da radi da SPS i Sloba ne aminuju"."Marko živi vrlo raskošno, a Marija se razočarala"

Kada je reč o porodici Milošević, otkrila nam je i par stvari o njihovim naslednicima - Marku i čerki Mariji."Marko živi vrlo raskošno i dobro. On se bavi biznisom u Rusiji, živi sa jednom devojkom koja mu je rodila dete, majka je visoki funkcioner, majka ili otac.. odlično živi. A Marija je dobra, ali se razičarala. Doživela je razočaranje kad je prijatelju nešto pomogla, pa je zbog kredita ostala bez kuće. Nudila sam pomoć, nije htela. Nisam je videla sigurno 27 godina, ali osećam da izgleda dobro. Čestita je, ali koliko je gorčine preživela, svaka čast što je ostala normalna. Nije htela od država ništa".

"Devedesetih dolazili zbog ljubavnica, sad da bi rušili tuđe imperije"

Kleopatra se devedesetih izdvajala po velikom broju sudbina, ali i činjenici da je ljudi kojima je tada prorekla sudbinu i dalje zovu. Nas je interesovalo šta je to što je pokretalo i zanimalo ljude pre tri decenije, a šta danas."Tada su ljudi dolazili da vide da li ih voli žena, muž, devojka, dečko, ili žena ako ima ljubavnika, čovek ljubavnice... to su bile benigne stvari. Dolazili su da vide da li će uspeti u biznisu, da li će se deca iškolovai, da li će dobiti posao... Danas ljudi dolaze da vide kako mogu da sruše imperiju nekog bogatog čoveka. I pitam ih - šta to radite?.Devedesetih sam proricala sudbine i slobodno pričala, kao i dan danas.Međutim, sada je sve toliko strašno. Ljudi žele najgore drugima, kada su bolji i uspešniji. Tad, kada je neko bio bolji, ljudi su mu se divili. Danas ga mrze. E, to je veliko zlo i velika razlika.

I društvene mreže su učinile svoje. Dato je svakome pravo da laje, da se krije iza lažnog identiteta. Neki ljudi nemaju srca i duše i ne smeju u oči da kažu, pa se kriju iza nekog Milana, Slavice, Milice, Ružice...", kaže Kleopatra i nastavlja:"Srbi idu pre kod proroka nego kod psihijatra""Nezadovoljstvo u ljudima je postojalo i pre nove ere. Nezadovoljstvo je i Hrista oteralo na raspeće. Uvek je bilo zlobe, ali sada… Ovo je 21. vek, ovo je kataklizma.Idem često u Jerusalim, išla sam zbog prijateljice, išla sam da se molim za Sinišu. Verujem u Isusa Hrista i verujem da tamo, u Jerusalimu, postoji energija. I kažem uvek ljudima, ako ste nezadovoljni i imate problem, idite u crkvu, idite vašem svešteniku, idite na kraju vašem psihijatru... Sve prihvate, ali psihijatra nikako.Ako je dete, bože me oprosti, ludo, bolesno, ljudi će pre da odu vračari, gatari, astrologu, proroku, bilo kome, ali psihijatru nikako. Srbi i dalje imau jaku predrasudu o tome, to je nešto vrlo teško i komplikovano.Devedesetih, dvehiljaditih sam rekla da se nalazimo u smaku sveta. To je tačno. Mi se nalazimo u smaku sveta od 2000. godine. I on se neće dogoditi kao u bajci, da mi legnemo da spavamo, zaspimo i nestnemo. Ne, nećemo lepo nestati. Nestajaće vode, struje, hrane, tući ćemo se, silovaćemo se, napadati jedni druge.. To je smak sveta. Poplave, požari, bolesti, sve to je sukcesivno, deo po deo nestajanja. Postoje dekadencija, bolest, planeta je u ovakvom psihološkom stanju kakvom jeste. Ovo je šizofrena planeta. Možemo pojedinačno da se menjamo, ali to nije dovoljno. Ali, dobro je kada i pojedinačno imamo svest da se spasimo, to je lepo i časno"."Bilo mi je teško nekad da kažem šta vidim"Svako od nas je nekada poželeo da sazna šta ga čeka u budućnosti i dobije odgovore na pitanja koje su hiljade njih postavljali Kleopatri tokom godina. Bilo da je reč o zdravlju, ljubavi, bogatstvu, svi bismo želeli da čujemo sve u superlativu, a ona nam sada otkriva i šta kada je budućnost crna? Da li je nekad prećutala ono što vidi?"Bilo mi je nekada teško da kažem. Nisam smela da kažem majci da će joj sin umreti od droge, a ona ne vidi da se drogira. Ne vidi da je već polu-mrtav. Majke su brižne, pristrasne, ne vide loše u najmilijima. Nisam joj rekla da će umreti, ali sam rekla da nije dobro i da postoji smrtna opasnost. Rekla sam joj da mu pomogne da pobedi. Bilo je više nego očito da će završiti loše. Ali, moramo se uzdržati. Bilo je prilike kada sam morala da kažem - 'alo, čoveče, vi ćete umreti od droge i alkohola'", rekla je Kleopatra, a potom se osvrnula i na prijateljstvo sa pevačem Ninom Rešićem.

"Bila sam u odličnim odnosima sa Ninom Rešićem, ali on je pio mnogo. Bio je divan pevač i dobar čovek, volele ga žene, zlato je bio. Ali to ništa nije vredelo, alkohol je kod njega bio primaran. Džaba lepe pesme, lepe devojke, novac, ali ništa, na kraju je ostao bez ičega jer je bio dobar i podelio sve. U iznajmljenom stanu u Bjeljini je preminuo, žao mi je. A, nudila sam mu novca i da mu pomognem i sve pošto smo bili bliski, ali rekao je 'ne treba meni ništa, hvala tebi što mi se javiš. Imam sve'. A bio je bolestan i nije imao, zaista. Nije hteo da se žali, šta ćete".

"Arkan nije proslavio Cecu"

Tokom godina bavljenja svojim poslom upoznala se i sa brojnim estradnim ličnostima i jasno istakla - to što ih je znala ne znači da su bili njeni klijenti. Znala je Dafinu i Arkana i istakla da nije tačno ono što su godinama pričali, da je on zaslužan za karijeru Svetlane Ražnatović.

"Svetlana Ražnatović je zvezda, dobra umetnica, dobra majka, sada baka. Znam joj divnu majku Miru i oca Slobu, upoznala sam i nju kad je bila dete i da znate - nije njoj Arkan napravio karijeru. Ceci je stajalo zapisano kad je imala 15 godina. Ona je predodređena, njoj je sve od Boga dato. Zlobnici tvrde da je Arkan od nje napravio karijeru, a sudbina je njena. Nije bilo važno ko će joj biti muž. Ako vi imate sudbinu da postanete uspešni, slavni, bogati - postaćete. Sve je to od boga. Ako nije, sve traje 15 dana".Kada će Novak u penziju?S Kleopatrom smo pričali na temu značaja porodice i ulozi majke u Srbiji koje je, prema njenim rečima najvažnija."Treba ljudi više da budu sa svojim porodicama, da vreme i život posvećuju porodicama. Nevažno da li poznati ili nepoznati. Novak Đoković ne bi mogao da uspe bez majke. Njemu je otac bio kao menadžer, on je dobar, lep, vredan čovek, ali majka je ta bez koje ne možeš ništa. Svi su uspeli zahvaljujući majkama - od majke potiče vaspitanje i nevaspitanje, uspeh i neuspeh", kaže Kleopatra, a potom odgovara i na pitanje koje se neretko postavlja svaki put kada najbolji srpski teniser izađe na teren - kada će u penziju?

"Novak neće uskoro u penziju, ali trebalo bi više da odmara jer se mnogo energetski istrošio. Blizanac je, jak je, stabilan, dobar je, on je jedno božanstvo koje postoji na ovom svetu. Zaista je tako. Mi imamo mnogo božanstvenih sportista, Bog je dao Srbiji da to ima. Da ne kažem da ih imamo na pretek".Da li postoji sudbina?"Sudbina postoji i sudbinu ne možemo menjati, ali okolnosti utiču sa negativnim energijama, sa crnim magijama, sa lošim mislima, sa lošom karmom, da se čovek poremeti. I to je kao kada automobil siđe sa kolovoza, sleti s puta i napravi udes i nekog ubije ili povredi. Tako vam dođe sudbina. Postoji i crna magija, zašto? Zato što su crne misli postojale od kako je sveta i veka. I Juda se bavio crnom magijom, Isusa je razapeo i oterao u smrt. Crna magija je prisutna i ljudi se bave crnom magijom i sve je ima više.Od milion i osamsto sudbina s kojima sam se susrela, bilo je bar milion i dvesta hiljada ljudi koji su imali problem. Bore se, muče se, idu na isceljenja, zaštite, molitve, idu u Jerusalim, manastire, na čišćenje...Kako bismo se sačuvali od magije moramo da pazimo i biramo s kim pijemo i jedemo… Moramo voditi računa jer prave se obredi nad hranom, nad pićem… Danas se magije lakše prave, danas je 21. vek, možete preko interneta poručiti crnu magiju. Više ne morate da idete kod hodže u Bosnu i kod vračara u nekim zabitima. To možete danas na internetu naći, pogotovo vudu magija koje se i ja plašim.Kada pitate ljude da li se plaše crne magije, da li ona postoji, prvo kažu to su gluposti, a onda čekaju po pet meseci na red da dođu kod mene. Dobro, ja to razumem, i ne moraju da govore svoju intimu, to je okej, to je za mene normalno".Da li je horoskop tačan?Svakodnevno u medijima čitamo dnevne i nedeljne horoskope, sigurno ćete u narednim danima ugledati i godišnji horoskop koji otkriva šta nas očekuje u 2026. godini, a nas je interesovalo koliko su ovi horoskopi tačni."Horoskop je tačan samo ako vam astrolog tumači pojedinačnu sudbinu. Kada to radi on će videti znak, podznak, sedmu kuću u vagi, mesec u škorpiji... i tada može da se vidi i pogodi. Ali uopšteno, kao što čitamo u horoskopima - to je nemoguće. To je više radi zabave.

S Kleopatrom smo razgovarali i o tome kako posmatra osobe koje na Tiktoku i društvenim mrežama razgovaraju s preminulima ili proriču sudbine."Sve to postoji samo je pitanje koliko ko radi dobro i savesno i sturčno. Najvažnije je biti savestan, jer crna magija postoji i ne treba se igrati s tim. i onaj koji pomaže da skine crnu magiju ne sme previše da se upušta jer može na njega da ode. Ja sam imala dve prijateljice, bile su drugarice i htele jedna drugoj da pomognu i desilo se nešto loše. A onda su ti, koji su pravili njima crne magije, pobedili. Zlo je uvek jače. Stavite čašu meda i čašu otrova šta će pre da pobedi? Jači je otrov. Ljudi su toksični, mi živimo u toksičnom vremenu. Kleopatra je istakla da u toksičnom vremenu s rasprostranjenošću društvenih mreža i brojnim zloupotrebama, moramo delovati svesno i moramo u svakom trenutku biti svesni opasnosti koje vrebaju."Treba da budemo savesni, treba da preispitujemo sebe uveče kad ležemo, kada se molimo. Ne možete biti imuni kada radite ovaj posao. Da sam sad na početku karijere, ne bih zaradila za hleb.Zato što kada sam počinjala ljudi nisu imali ove probleme, nije bilo tiktoka, mreža, sponzoruša, bahatih. Da se razumemo, bilo je i tada kriminala i nemorala, ali sada je ljudski karakter devalviran. Žena biti sad, devojka?Toliko danas imamo zloupotrebe, i veštačke inteligencije koja napravi zlo nekoj devojčici od 15-16 godina. Napravi da je ona nešto rekla ili uradila, da obrukaju dete da ono ode u samoubistvo? To je vrlo opasno i to moram posebno da naglasim. To ne sme da se radi".

Za kraj smo pitali proročicu i kakav je osećaj razmenjivati energije s klijentima, koliko je teško ostati svoj kada se radi sa toliko sudbina, od kojih su mnogo teške, ali i da nam približi način na koji se ispoljava njena vizija ili dar.

"Meni je zbog Siniše srce puno, što je ostavio toliki trag i što će zauvek ostati u istoriji. Srećna sam zbog mnogih, a važno mi je da sam i dalje sa energijom dobra, da nisam “poludela”. Kada imam nesrećnu porodicu i teške priče, onda idem kod ličnog psihijatra.Uvek kažem - kao što auto ima servisera, tako moramo i mi da brinemo o sebi. Zato opstajem. Teško je nekada kada dođe negativan čovek ili žena, sa crnim mislima - oni sa negativnom energijom znaju da naprave svađu u kući, ostave vam nesreću.Kada je reč o daru, još za vreme Jugoslavije, kad su neverni komunisti dolazili, znali su da kažu 'vi ste nas preobratili, sad verujemo da sudina postoji. Proročanstva su nešto što se desi u čoveku. Meni je to kao kada vi sanjate i vidite slike, i onda se tih slika sećate. Tako se meni pojavi u odnosu na vas i potom vam prepričam šta vidim. I nikad se nije desila greška. Jednom su neki ljudi želeli da vide da li će se obogatiti - želeli su milijarde, a videla sam milione. Rekla sam im da ne može vaga da se stavi u proročanstvo".Kleopatre je za kraj svima nama poručila da brinemo o sebi i drugima, da budemo savesni i puni ljubavi, ali i ponovo istakla značaj očuvanja porodice."U zlim vremenima treba se čuvati zlih ljudi. Smeta nekada drugima više ona plata od 700 evra nego nečija od sedam milijardi evra. Mozak mora uvek da radi i kada spavamo da budemo budni. Da brinemo, prvenstveno o porodici. Porodica je totalno razbijena u Srbiji. Mnoge majke se identifikuju sa zvezdama televizijskim, sa starletama, sa pravim i lažnim manekenekama, glumicama, pevačicama, a zaborave da dete nije jelo dok je ona bila na mobilnom telefonu.Ne želim da kritikujem, ali napominjem i da su to stvari s kojima se srećem u profesiji. Zato je važno da budemo tolerantni, dobri, da pomažemo jedni drugima i da ne budemo zločesti".

