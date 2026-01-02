AKTUELNO

Domaći

BEKUTA U STANU KOD ČEDE JOVANOVIĆA I ALEKSANDRA KOSA! Političar igra od sreće, a pevačica im nazdravlja i peva: Ona uvek sve ispoštuje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Ana Bekuta posetila je svoje prijatelje, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Kosa.

Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da sa Aleksandrom Kosom već neko vreme živi u svom stanu u elitnom delu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama.

Ana Bekuta u gostima

Njima je sada u goste došla Čedina prijateljica, pevačica Ana Bekuta i oni su napravili pravu žurku. Aleksandar je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pesma "Svake noći sanjam tvoje oči".

- Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvek sve ispoštuje - rekao je on.

Čeda je sve vreme đuskao, dok je Ana sedela i pila crveno vino.

- Srećna Nova godina - rekla je pevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.

Autor: M.K.

#Ana Bekuta

#Političar

#aleksandar kos

#pevačica

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

ISPLIVAO SNIMAK CECE RAŽNATOVIĆ IZ STANA ČEDE JOVANOVIĆA: Evo šta je pevačica radila u domu političara i sa kim je bila (FOTO+VIDEO)

Domaći

BEKUTA MORALA U BOLNICU! Pevačici odradili hitne analize, a ona objavila javno rezultate: Evo kako se sad oseća (FOTO)

Domaći

ANA BEKUTA POKAZALA ŠTA JE URADILA NA SVOM LICU: Pevačica se u 65. godini uslikala izbliza bez trunke šminke i filtera (FOTO)

Domaći

Ana Bekuta specijalna gošća kod Gudelja: Pevačica će pevati u Španiji, a povod je prelep

Domaći

Emotivna objava Čede Jovanovića: Objavio snimak i slike sa bivšom suprugom, a kada čujete povod oduševićete se (VIDEO)

Domaći

Ana Bekuta žrtva prevare! Pevačica se oglasila, obavestila i nadležne organe