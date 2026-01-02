BEKUTA U STANU KOD ČEDE JOVANOVIĆA I ALEKSANDRA KOSA! Političar igra od sreće, a pevačica im nazdravlja i peva: Ona uvek sve ispoštuje (VIDEO)

Pevačica Ana Bekuta posetila je svoje prijatelje, Čedomira Jovanovića i Aleksandra Kosa.

Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da sa Aleksandrom Kosom već neko vreme živi u svom stanu u elitnom delu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama.

Ana Bekuta u gostima

Njima je sada u goste došla Čedina prijateljica, pevačica Ana Bekuta i oni su napravili pravu žurku. Aleksandar je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pesma "Svake noći sanjam tvoje oči".

- Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvek sve ispoštuje - rekao je on.

Čeda je sve vreme đuskao, dok je Ana sedela i pila crveno vino.

- Srećna Nova godina - rekla je pevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.

Autor: M.K.