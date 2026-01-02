ŽENA HALIDA BEŠLIĆA JE U NEMAČKOJ NA LEČENJU! Komšije otkrile u kakvom je stanju pevačeva udovica: Sejdu je sin odveo na zračenje...

Komšije Halida Bešlića otkrile su u kakvom je stanju njegova supruga Sejda.

Prošla su tri meseca od smrti Halida Bešlića, a komšije legendarnog pevača otkrile su da je njegova supruga, Sejda, lošeg zdravlja i mnogo toga o njemu. U Sarajevu i dalje vlada tuga zbog smrti Halida Bešlića, a isto je i u mestu gde je pevač proveo detinjstvo. Komšije su otkrile da je supruga pokojnog pevača Sejda lošeg zdravlja i da je sin Dino vodi na lečenje u Nemačku.

- Sejda ide na zračenja, ozbiljna je ta njena zdravstvena situacija, šta da vam kažem. Ja sam saznala da je Dino vodi u Nemačku, tamo ide u bolnicu, neke informacije sam isto saznala iz medija. Divni su to ljudi, mi smo ovde sada na placu u selu, a inače je njegov stric preminuo - rekla je komšinica, koja nas je sprovela po imanju i pokazala kuću u kojoj je pevač odrastao.

U Knežini ga svi cene i poštuju

Vila, žena koja živi u Knežini i čiji je suprug išao sa pokojnim Halidom u školu, otkrila nam je sve o bisti koju stanovnici ovog mesta planiraju da podignu u čast pevača.Ona je otkrila i da je Halid njenom suprugu pomagao kada je bio u bolnici i kada mu je bilo najpotrebnije, a pokazala nam je i slike iz telefona na kojima je Halid sa njenom porodicom, iz privatne arhive.

- Moj Brano je svima pomagao, suprug mi je bio divan, a Halid je bio veličina od čoveka. Obojica su uvek bili spremni da pomognu, tako da je i logično što su se lepo slagali. Išli su u školu zajedno. Halid je jedan jedini, ne možete znati vi u Beogradu, ali mi odavde znamo. Nema ko za njega da kaže jednu ružnu reč. Bio je čovek, pa sve ostalo i nema kome nije pomogao. Ima mnogo pevača dobrih, ali dušu koju je imao, to ima retko ko. Niko nije mogao da mu parira - rekla je Vila, pa je nastavila:

- Mi smo se sreli 10 dana pre Halidovog odlaska. Ja sam se iznenadila i još kad su javili da je u bolnici. Za Sejdu sam znala u kakvom je stanju, a ranije je imala problem sa zdravljem. Bila sam svesna toga kolika je zvezda bio Halid, a po sahrani se i pokazalo. Moj suprug da je živ znali biste pravu priču o njemu. Pevao nam je po kafanama, htela sam da se sretnemo opet negde, ali nije se desilo. On ima hvala Bogu velike unučiće, sina, divni su to ljudi.

Autor: M.K.