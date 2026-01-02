NIJE MI ISPLAĆEN NOVAC! Nadica Ademov se nakon skandala za doček Nove godine čula sa organizatorima, otkrila nove detalje, pa progovorila i o TUŽBI!

Javnost bruji o skandalu koji se dogodio u novogodišnjoj noći kada je Nadica Ademov izašla na binu i publici saopštila da neće pevati.

Ona je objasnila da je tu odluku donela zato što organizatori nisu ispoštovali dogovor oko satnice njenog nastupa, a sada je otkrila šta se u međuvremeno dešavalo. Nadica je na samom početku rekla kako se oseća dva dana kasnije, kada su se strasti malo smirile.

- Ne bih rekla da je nova godina počela turbulentno, pre bih rekla da je počela karakterno i dostojanstveno. Svi su mi rekli da sam delovala vidno uznemireno, ali u takvim situacijama se čovek trudi da se maksimalno iskontroliše. Da sam nešto pogrešila i imala mrlju sigurno ne bih izašla na binu i tako reagovala. Ja sam bila odgovorna, rekli su mi da dođem u pola 11 i došla sam na vreme i da će moj prvi blok biti u pola 1, posle Darka. To se nije dogodilo, već je izašao Đani. On je mene najavio u pola 2, tada sam drugi put bila sprečena i izašao je Darko. Ja nisam znala u tom trenutku šta de dešava jer sam dobila plan i poruku od organizatora da će se pevači smenjivati po našem dogovoru - objasnila je ona, pa nastavila:

- Mi smo dogovorili sve u pet minuta, ali to se nije dogodilo. U pola 2 mene Đani najavljuje, a Darko izlazi. Ništa mi nije bilo jasno, kontaktirali smo organizatora koji je bio sve vreme tu, ali se nije pojavio. Čekala sam da Darko završi, mislila sam da će me najaviti, ali to se nije desilo već je ponovo Đani popeo na scenu, tada sam ja ustala. Moj Damir je sve vreme raspravljao sa momkom kojeg je poslao organizator, a koji je ponavljao da on nije kriv ni za šta. Jedina njegova rečenica je bila: "Proverite sa organizatorom, ja nemam ništa sa tim". Ja sam sve vreme ćutala, Damir je razgovarao sa njim. Tek tada sam rekla da ću se popeti na binu i da ću reći mojoj publici da nije do mene i želim da im se izvinim jer za 15 godina karijere nikada nisam nikoga osramotila. Svi znaju da sam fer u poslu i da sam uvek u fazonu: "Ako ima, imamo svi. Ako nema, nema niko". Zato su kolege i stale uz mene i podržale me jer znaju kakav sam čovek - prisećala se incidenta Nadica.

- On je tada bio u fazonu: "Nećeš valjda to uraditi". Vidim da sada neki pišu po komentarima da sam to uradila zbog finansija... Ne, ja novac nisam dobila. Meni honorar nije bio unapred isplaćen, to je išlo preko mog menadžera. On je rekao da ne treba kapara jer sa njima sarađuje godinama, na šta sam ja rekla da nema problema ukoliko moj menadžer garantuje za njih. Oni su rekli da će honorar biti isplaćen dan nakon dočeka, što je meni bilo u redu. Novac nije problem, samo sam želela da se ispoštuje dogovor. Ja sam tri dana ranije dobila redosled kako će ko pevati gde je pisalo da ću ja da pevam od tri do pet. Kome se peva od tri do pet? Jesam li ja fajront pevač? Zbog čega ste pravili takav plan, da bi moja publika ostala do 5 ujutru? Ja to nisam želela jer su mi ljudi prilazili na pola sata da pitaju kada ću ja. Ljudi su počeli da se bune kada su shvatili da ja neću pre tri izaći na binu.

Nadica je istakla da se njen menadžer tada pobunio, nakon čega je rečeno da će nastupati od pola 1.

- Kada sam dobila taj raspored moj menadžer se pobunio i rekao da ja neću pevati od 3 do pet. Nakon toga je organizator poslao da ću ja pevati od pola 1. To nije ispoštovano. U manjini su ljudi koji me nisu podržali, to su možda neki njihovi.

O tužbi

Nadicu je otkrila da li planira da tuži organizatore.

- Ne bih unapred ništa da pričam, videćemo kako će se stvari odvijati. Organizatori su rekli da ću biti isplaćena, rekla sam da ne zovem radi toga već radi dogovora koji nije ispoštovan. Javnost će biti upućena u sve. Mnogi su se javili i rekli da će tražiti da im refundiraju novac od karata jer organizatori nisu ispoštovali ono što su nudili ljudima kada su kupovali karte.Kaže da joj je muž najveća podrška.

- Rekao mi je: "Bravo ljubavi, ponosan sam na tebe". Rekao je da nije očekivao takvu reakciju, ali da je jako ponosan. Kad sam se vratila sa dočeka, sin me je čekao kod kuće budan u pet ujutru. U kući mi je samo vedrina i radost i to je ono što me održava - rekla je Nadica.

Autor: M.K.