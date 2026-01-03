PRED SVAKO SPAVANJE SE POMOLIM! Jovana Pajić o iskreno o ljubavi i životu: Zaljubljena sam...

Jovana Pajić već nekoliko godina prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda u svom privatnom životu – proces razvoda od muzičara Aleksandra Cvetkovića, poznatog kao Sale Tropiko.

Iako je njihova emotivna veza završena još pre četiri godine i Jovana i Sale više ne žive zajedno, formalno su i dalje u braku. Papirološki razvod još nije zvanično okončan, što je nedavno i potvrdio Sale.

Posle svih turbulencija kroz koje je prošla, Jovana sada ističe da kroz svoje iskustvo pokušava da bude podrška drugim ženama suočenim sa sličnim izazovima. I dalje veruje u ljubavIako su mediji ranije povezivali Jovanin privatni život sa različitim spekulacijama, pevačica je jasno stavila do znanja da je njen fokus danas prvenstveno na deci, dvema ćerkama, kao i na izgradnji stabilnog života nakon raskida zajedničkog doma.

Nakon što se s decom iselila u iznajmljeni stan i preuredila svoj životni ritam, Jovana je uspela da izgradi novu rutinu i okruženje koje joj pruža podršku. Ipak, svakom danu raduje se kao da je poslednji.

– Pred svako spavanje se pomolim. Zahvalim se Bogu i pomolim se za zdravlje svojih najmilih, za svoju decu, za mene – navela je Jovana Pajić odgovaraju na leksikon pitanja.

"Zaljubljena sam"

Na pitanja da li je konačno zaljubljena iskreno je odgovorila:

– Ja sad sada u život zaljubljena. Trenutno živim svoj „best life ever“ i nije mi potreban neko da bi to bilo potpuno. Zbog ljubavi bih svašta uradila. Kod mene su uvek bitne okolnosti i bitan mi je način. I ne volim da u reč ljubav stavljam bilo kakvo moranje.

Autor: M.K.