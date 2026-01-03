AKTUELNO

Domaći

PRED SVAKO SPAVANJE SE POMOLIM! Jovana Pajić o iskreno o ljubavi i životu: Zaljubljena sam...

Izvor: Pink.rs, Hello, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jovana Pajić već nekoliko godina prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda u svom privatnom životu – proces razvoda od muzičara Aleksandra Cvetkovića, poznatog kao Sale Tropiko.

Iako je njihova emotivna veza završena još pre četiri godine i Jovana i Sale više ne žive zajedno, formalno su i dalje u braku. Papirološki razvod još nije zvanično okončan, što je nedavno i potvrdio Sale.

Posle svih turbulencija kroz koje je prošla, Jovana sada ističe da kroz svoje iskustvo pokušava da bude podrška drugim ženama suočenim sa sličnim izazovima. I dalje veruje u ljubavIako su mediji ranije povezivali Jovanin privatni život sa različitim spekulacijama, pevačica je jasno stavila do znanja da je njen fokus danas prvenstveno na deci, dvema ćerkama, kao i na izgradnji stabilnog života nakon raskida zajedničkog doma.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što se s decom iselila u iznajmljeni stan i preuredila svoj životni ritam, Jovana je uspela da izgradi novu rutinu i okruženje koje joj pruža podršku. Ipak, svakom danu raduje se kao da je poslednji.

– Pred svako spavanje se pomolim. Zahvalim se Bogu i pomolim se za zdravlje svojih najmilih, za svoju decu, za mene – navela je Jovana Pajić odgovaraju na leksikon pitanja.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

"Zaljubljena sam"

Na pitanja da li je konačno zaljubljena iskreno je odgovorila:

– Ja sad sada u život zaljubljena. Trenutno živim svoj „best life ever“ i nije mi potreban neko da bi to bilo potpuno. Zbog ljubavi bih svašta uradila. Kod mene su uvek bitne okolnosti i bitan mi je način. I ne volim da u reč ljubav stavljam bilo kakvo moranje.

Autor: M.K.

#Jovana Pajić

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

OTKRILA KADA JE SHVATILA DA JE KRAJ! Jovana Pajić priznala da je idealizovala brak sa Saletom Tropikom! Evo kada je skupila hrabrost da mu kaže da je

Domaći

PREZIRAĆE ME NJEGOVA PORODICA! Jovana Pajić u drami zbog novog partnera

Domaći

Jovana Pajić progovorila o odnosu sa bivšim mužem, Saletom Tropikom: Upoznala sam mu novu devojku, razvod je...

Domaći

Jovana Pajić priznala kako je skupila hrabrosti da Saletu kaže da želi razvod: ''Sela sam pored njega i rekla mu...''

Domaći

SALE TROPIKO I JOVANA PAJIĆ NA ISTOM MESTU! Jedan detalj ih potpuno raskrinkao - Pogledajte ove DVE FOTKE, sve CRNO NA BELO! (FOTO)

Domaći

Jovana Pajić progovorila o novom partneru! Priznala šta je najviše muči: Imam dve ćerke, preziraće me njegova porodica