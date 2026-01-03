UMRO BIVŠI MUŽ RUŠKE JAKIĆ! Čuveni glumac nas napustio u 88. godini, a evo kako je ona govorila o njihovoj ljubavi!

Glumac i dugogodišnji voditelj Dejan Đurović umro je u 88. godini, a vest o njegovoj smrti proširila se mrežama.

Glumac i dugogodišnji voditelj Dejan Đurović preminuo je u 88. godini. Vest o njegovoj smrti pojavila se na društvenim mrežama, gde su se brojne kolege, saradnici i poštovaoci njegovog rada oprostili od umetnika čiji je glas obeležio decenije domaćih medija.

Život i karijera umetnika prepoznatljivog glasa

Dejan Đurović rođen je u Beogradu 7. novembra 1938. godine. Tokom bogate karijere ostvario se kao glumac i voditelj, a posebnu prepoznatljivost stekao je zahvaljujući svom karakterističnom glasu. Široj publici ostao je upamćen po sinhronizaciji čuvene dokumentarne serije, dok je mlađe generacije osvojio ulogom u jednoj popularnoj dečjoj seriji.

Od osamdesetih godina, Đurović je bio jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova emisija posvećenih klasičnoj muzici. Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima emisija "Dragstor ozbiljne muzike", koju je više od tri decenije vodio na Radio Beogradu 202, približavajući klasičnu muziku širokoj publici.

Oproštaji na društvenim mrežama

Vest o njegovoj smrti izazvala je brojne emotivne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su istakli koliko je njegov glas obeležio njihovo detinjstvo i odrastanje.

"Glas mog detinjstva je otišao u večnost. Dejane, neka ti je večna slava", napisao je jedan korisnik na društvenim mrežama.

Od Dejana Đurovića oprostio se i Aleksandar Marton, koji je u emotivnoj poruci istakao njegov značaj: "Danas je ovaj svet, u 88.godini života, napustio veliki Dejan Đurović. Mnogi bi se složili, najbolji i najlepši glas Srbije. Glas koji smo, kao klinci zaljubljeni u tadašnji Obrazovni program, obožavali. Počivao u miru Božijem i pozdravi svog prerano otišlog zeta Vladu Divljana".

Sećanje Ruške Jakić: "Dejan je bio moja najveća ljubav"

Dejan Đurović ostavio je snažan trag i u privatnim životima ljudi koji su ga voleli. Voditeljka Ruška Jakić jednom prilikom govorila je o njihovom odnosu, ističući da je on bio njena prva i najveća ljubav.

"Dejan Đurović je bio moja prva najveća ljubav i moj prvi muž. On je bio glumac, vodio je dugo "Dragstor ozbiljne muzike" i igrao je u čuvenom filmu "Subotom uveče". Dejan je radio u Radio Beogradu i ja nisam znala da neko stalno ide iza mene, ali on nije imao hrabrosti da mi priđe," rekla je ona tada.

Prvi muž Ruške Jakić ipak je kasnije iskazao veliku naklonost ovoj lepotici.

"On je poslao jednog svog druga da mi kaže da on hoće da se upozna sa mnom. I ja ga pitam: "Što se ne upozna?" Tako smo se upoznali, to je bila velika ljubav, pisao mi je po pet pisama dnevno. Zabavljali smo se pet punih godina, a u braku smo proveli nešto više od godinu dana," rekla je voditeljka svojevremeno.

Autor: S.Z.