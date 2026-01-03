Lila sam suze, on me gurao, imala sam kompleks... Nataša Bekvalac progovorila o nepoznatim detaljima iz odnosa s Koletom

Prva i velika ljubav Nataše Bekvalac bio je Miodrag Kostić Kole. I ako su mnogi mislili da ta veza ne treba da traje, pevačica i biznismen uživali su u ljubavi 4 godine.

I nakon kraha emotivnog odnosa, ostali su u sjajnim odnosima o čemu je Bekvalčeva i govorila. Međutim, o detaljima emotivne veze malo je govorila. Nataša je govorila o zajedničkim trenucima sa Miodragom. Na početku ovog dela intervjua, Nataša je opisala početak ljubavi sa Kostićem.

- Nisam puno razmišljala kad sam se zaljubila u njega. Nisam razmišljala da li je dobro da se mi držimo za ruke u javnosti, već sam htela da se držimo za ruke. Ja sam bila zaljubljena. Upoznali smo se u MK kafeu na jednoj reviji. Tamo je bilo prelepih žena na toj reviji. Onda smo otišli na neku terevrenku, i tamo smo se upoznali. Ja sam igrala na stolu uz romsku muziku, a već sutra je usledio poziv i ja sam se zaljubila. Sve četiri godine sam nosila taj kompleks što se bavim ono čime se bavim, a što volim najviše na svetu. Jako mi je to zamerao, ali ne znam zašto jer me je upoznao kao pevačicu. Naša veza je trajala 4 godine, mislim i zajednički život, ali sve vreme s ogromnim teretom zbog mog zanimanja - rekla je Nataša, a na pitanje voditelja kako je izdržala ta veza u tom vremenu kada su se dešavali razni problemi u zemlji, Bekvalčeva je otkrila da su joj roditelji bili u velikom strahu

- Moji roditelji su se mnogo brinuli i bili uplašeni za mene, Ja sad kad razmislim ja sam bila mnogo luda, tu je samo Bog mogao da me spasi koji je sigurno kada je video šta radim rekao: Ovu moram štiti!

Pevačica se potom dotakla i momenata kada je shvatila da ona i Kole nisu jedno za drugo.

- Otišli smo u pozorište, sećam se predstava Glembajevi, bio je i Nenad Čanak sa nama. I bila je jedna jako emotivna scena u toj predstavi i ja krenem toliko da plačem, jer me podsetilo to nešto, na naš odnos. I ja plačem, liju suze i on sedi do mene i gura me i kaže mi: Prestani da me sramotiš! Meni liju suze, ne mogu da se sastavim i pitam ga zašto ga sramotim, na šta mi on odgovara: Ja sam ovde večeras zbog tebe, ja sam trebao da budem na promociji automobila, a ja sam ovde sa tobom, ovde sam zbog tebe, meni je svejedno! To kad mi je rekao, ja sam znala da mi ne možemo da imamo ništa više, i ako smo bili dve godine zajedno nakon toga. Ali tada sam shvatila.. To je onaj trenutak kada shvatiš da dva bića neće biti jedno. - zaključila je Bekvalčeva.

Autor: M.K.