VOLELA SAM DA CUGNEM RAKIJU, ZBOG MAJKE DVE GODINE NISAM PILA: Aleksandra Mladenović progovorila o muškarcu u kojeg je zaljubljena, pa otvorila dušu o poroku

Otkrila koju želju je ostvarila svojoj majci.

Popularna pevačica Aleksandra Mladenović gostujući u emisiji ''Magazin In'' progovorila je o muškarcu u kojeg je zaljubljena, a onda priznala i da je zbog majke morala da prestane da konzumira alkohol.

- Ja sam zaljubljena, ali sam još uvek slobodna. On je predivan muškarac, naravno da zna da sam zaljubljena u njega, ali mislim da je još rano... - otkrila je pevačica, a onda progovorila o konzumaciji alkohola.

- Ja sam ispunila novogodišnju želju svojoj mami da ne pijem. Što se ženi snilo, to je i dobila, tako da ja dve godine nisam uopšte pila. Ja nisam generalno previše pila, ali sam volela da cugnem, da večeram da se popije rakija, sad više to ne radim - rekla je Aleksandra.

Autor: M.K.