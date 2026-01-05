SMETA MI KAD ME MEŠAJU SA BRATOM! Nenad Blizanac iskreno o odnosu sa Peđom Jovanovićem: Lično bih voleo da nas ne porede...

Nenad Jovanović, brat blizanac Peđe Jovanovića otvoreno govori o tome kako ne voli kada ga neko meša sa bratom i priznaje da među njima nema toliko sličnosti, koliko narod misli. On je sada progovorio o porodičnim odnosima.

Nenad Jovanović iskreno priča o tome kakav ima odnos sa bratom Peđom Jovanovićem i kako reaguje kada ga neko pomeša sa njim.

- Ja mislim da se mi baš razlikujemo, svi me ubeđuju u suprotno. Ko je sad tu u pravu, ja ne znam - iskreno priznaje Nenad kroz osmeh. Pevač se prisetio zajedničkih nastupa i zanimljivih situacija koje su obeležile njihov odnos.

– Na tim svirkama, Peđa je znao da mi kaže: „Uspori malo, Nenade“ – otkriva Jovanović, prisećajući se trenutaka sa bine.

Bez ulepšavanja je govorio i o tome koliko mu ponekad smeta što ga ljudi mešaju sa bratom.

– Lično bih voleo da me ne mešaju sa Peđom, pogotovo kad su pesme u pitanju. Kažu: "Čekaj, je li ovo napisao Peđa?“ A ja kažem – ne, ja sam, Nenad – priča on kroz smeh.Iako priznaje da mu takve situacije nisu uvek prijatne, Nenad ističe da ih ipak ne doživljava kao veliki problem.

– To su stvari koje meni smetaju, ali opet nisu toliko značajne – iskreno je otkrio pevač Granda.

Ljubi lepoticu

Nenad gotovo nikada da nije govorio o svom braku, pa se tako i njegova supruga nikada nije eksponirala.

Naime, on je u braku sa suprugom Jovanom, koja mu je rodila troje dece, a koja izgleda kao manekenka.Blizanac se jednom prilikom javno obratio supruzi povodom njenog rođendana.

- Kažu ljudi svakog čuda dva tri dana dosta je. Nismo kao što smo bili, šta nam onda ostaje. Ne znam da li je to ljubav, ali znam kad razmislim, nikad ne bih mog’o draga sa drugim da te zamislim. E pa srećan mi tvoj rođendan draga moja ženka - napisao je Nenad emotivne stihove.Njih dvoje u braku su više od 16 godina, ali recept za očuvanja braka nemaju.

Autor: M.K.