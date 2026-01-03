ONA JE BILA U SUZAMA... Velika ispovest Đoleta Đoganija nakon što su Vesna i on ostali bez honorara za NOVU GODINU: Denser izneo sve ŠOK detalje prevare, pa otkrio da su i OVE VELIKE ZVEZDE prošle kao oni!

Izneo sve detalje bez dlake na jeziku!

Poznati denser Đole Đogani bio je gost u jutarnjem programu TV Pink kod Jovane Jeremić i tom prilikom otkrio sve detalje prevare za Novu godinu kada su on i njegova supruga Vesna ostali bez honorara.

- Ušli smo u Novu godinu srećni i zadovoljni, počeo je vatromet ispred hale, Vesna je zamolila ljude da odu da pogledaju vatromet, oni su izašli, čestitali, grlili se i ljubili, u tih 15 minuta došao je vlasnik sale i rekao meni i Vesni da mora da prekine koncert jer organizator Husein nije platio salu. Mi smo stali zabezeknuti, ja sam se brzo uključio i obratio se publici da ljudi ne pomisle da je nešto drugo. Mislio sam da nisam tako popularan - rekao je Đole i dodao:

- Na kraju krajeva je ispalo možda čak i dobro, publika je uživala... Kad smo se vratili u svalčionicu upali smo u nezgodnu situaciju, Vesna se mnogo naljutila, rekla je da odem kod vlasnika hale i da ga zamolimd a mi završimo koncert. Kad se Vesna popela na binu, to je bilo ludilo. Vesna je pevala kao da se ništa nije desilo i ljudi su se oduševili - poručio je denser i dodao:

- Mi smo dobili avans, to je 1.000 evra recimo. Čovek nas je sve vreme zavlačio posle. Taj čovek je nestao sn ovcem o nije samo nas prevario, on je sve ljude koji su bili tu i prevario - kaže Đole, a onda je otkrio i koje pevače je ranije isti čovek prevario.

- Ja sam 40 godina u ovom poslu i verujem ljudima. Međutim, ovo se desilo da poveruješ ljudima i da se ovako desi nešto. Sa istim čovek su imali probleme i Brena, i Darko Lazić i Jana i mnogi... Oni nisu javno rekli kao ja, ćutali su... Ja mislim da treba da se kaže, ako je bio neki problem da se to kaže, postoje mreže za to. Na kraju krajeva meni je žao tog Huseina koji je socijalni slučaj i živi od socijalne pomoći. On ima i neku svoju agenciju i tamo organizuje Novu godinu - otkrio je Đogani i dodao:

- Mene je najviše Vesna iznenadila. Ona je bila u suzama u svlačionici, rekla je da pustimo sve, da pustimo Huseina i da odradimo - priznao je Đole i dodao:

- Prva prevara je bila u Hamburgu, gde smo bili mi, Jana i Mile Kitić. Čovek je organizovao policiju da ga hapsi pred nama. Mi smo bili u šoku što čoveka hapse, a posle smo saznali da to nije to to, da je čovek pokupio lovu i sve smislio - otkriva denser.

Autor: M.K.