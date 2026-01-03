AKTUELNO

FILIP MENJA PELENE ARIJI! Prija otvoreno o suprugu i deci: Govorili su mi kako je to kad rodiš drugo, a ja presrećna...

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Muzička zvezda Aleksandra Prijović Novu godinu je dočekala radno i to sa dva nastupa u dve države. Tokom dana je podigla raspoloženje publike u Zagrebu gde je imala nastup, da bi u 2026. godinu ušla sa publikom u Beogradu, kada je u Sava Centru priredila noć za pamćenje.

Aleksandra Prijović je između ova dva nastupa dala i intervju u kojem se osvrnula na 2025, pričala o porodici, otkrila kako su ona i suprug Filip odabrali ime ćerki, kao i kako se snašao sin Aleksandar u ulozi starijeg brata.

Osim po muzičkim uspesima, protekla godina ostaće joj u posebnom sećanju zbog rođenja ćerke Arije.

- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra.

Foto: Pink.rs

Ona ne krije da i Filip učestvuje u svim poslovima oko naslednice, a ne libi se ni da menja pelene.

- Radio je s Akijem, radi i sada, tako da tu nema problema - rekla je Aleksandra za In Magazin.

Uhvatili smo Priju i Filipa u ljubavnom zanosu

Filip je posvećen Aleksandrinoj karijeri i zadužen je za većinu toga, te je prati u stopu na koncertima i nastupima. Ona mu se neretko obrati prilikom izvođenja pojedinih pesama, a u novogodišnjoj noći nije odolela da ode kod njega.

Foto: TikTok.com

Podsetimo, Aleksandra se nedavno nakon godinu dana pauze vratila nastupima. Ona je sada priznala da joj je prijalo vreme provedeno sa porodicom.

