STRAST JE BATERIJA ZA LJUBAV: Milan Mitrović potvrdio da je kupovao igračke za odrasle, Aleksandra Mladenović ostala zatečena: Ja sam staromodna žena...

Sukob mišljenja!

U rubrici ''Trač čorba'' u emisiji ''Magazin In'' autorke i voditeljke Sanje Marinković, novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović pročitala je naslove koji su najviše pažnje izazvali u 2025. godini gostima Aleksandri Mladenović, Milanu Mitroviću, Draganu Marinkiviću Maci, Goci Božinovskoj i Zlati Petrović.

Ona je pročitala naslov koji je podigao veliku prašinu pevaču i voditelju Milanu Mitroviću.

Milan Mitrović otrkio da je imao intimni odnos u javnosti, pa priznao: ''kupovao sam igračke.''

- Da vam kažem koje igračke, ili? Nisu baš pomagala, nego igračke, pomagala nisu bila potrebna. Strast je baterija za ljubav. Naslov je istinit. Kupovao sam igračkice 18+, eto. Ne krijem to - rekao je Mitrović, na šta se nadovezala Aleksandr Mladenović.

- Ja ne koristim to, te igračice i ta pomagala u krevetu, ja sam staromodna žena. Kakve bre braterije i igračke, kakvi bakrači... - istakla je Aleksandra.

Autor: S.Z.