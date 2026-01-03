AKTUELNO

PAO MI JE KAPAK ZBOG... Goca Božinovska progovorila o neprijatnosti koju je doživela nakon ESTETSKE KOREKCIJE, pa otkrila koliko dugo se nije podvrgla novom zahvatu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

U rubrici ''Trač čorba'' u emisiji ''Magazin In'' autorke i voditeljke Sanje Marinković, novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović pročitala je naslove koji su najviše pažnje izazvali u 2025. godini gostima Aleksandri Mladenović, Milanu Mitroviću, Draganu Marinkiviću Maci, Goci Božinovskoj i Zlati Petrović.

Foto: TV Pink Printscreen

Goca Božinovska promenila lični opis: Doživela neprijatnost zbog botoksa, pa otkrila kako se sada neguje!

- To se desilo pre četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla ''nikada više'', ali kad nađeš pravog doktora, promeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada:'' Goco, dođi'', ali ja ne bih da preterujem.

Foto: TV Pink Printscreen

