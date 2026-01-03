AKTUELNO

Domaći

Tea Tairović napravila POTPUNU POMETNJU u Kotoru, krcata čuvena diskoteka: Muzička zvezda progovorila o bebi, pa otkrila detalj o sebi koji niste znali (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije sinoć je izdominirala na nastupu u Kotoru.

Mlada muzička zvezda Tea Tairović sinoć je napunila do poslednjeg mesta čuveni klub u Kotoru, a pred nastup razgovarala je s našim novinarom u Crnoj Gori Božom Dobrišom.

- Verujem u Deda Mraza, kako ne verujem... Čekam još, imam malo veće želje, nisu tako male... - otkrila je Tea, a Božo ju je upitao za prinovu.

- Beba neka? - upitao je Dobriša.

Foto: Pink.rs

- To neće Deda Mraz da ispuni, nego muž... Napisaću pismo Deda Mrazu da prenese mužu - otkrila je Tea, a na pitanje kojoj koleginici bi najradije poklonila hit, odgovorila je:

- Ja sam se vala napoklanjala hitova, tako da je dosta poklanjanja što se mene tiče... - poručila je muzička zvezda.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Video: Pink.rs

Autor: M.K.

#Beba

#Kotor

#Tea Tairović

#božo dobriša

#koncert

#muž

POVEZANE VESTI

Domaći

ČETIRI GODINE JE PEVAM, A SADA ĆU... Tea Tairović za Pink.rs progovorila o koncertu u Dubajiu, istoimenoj pesmi, pa se osvrnula na pripreme za ZAGREBA

Domaći

VRUĆI KADROVI TEE TAIROVIĆ! Muzička zvezda bez brusa u uskoj haljini: Pogledajte snimak koji je napravio potpuni haos na mrežama! (VIDEO)

Domaći

STAJLINZIMA OSTAVLJA BEZ TEKSTA! Tea Tairović nastavlja da oduševljava, u zanosnom kominezonu napravila HAOS na mrežama, a o njenoj vitkoj liniji svi

Domaći

NIKADA NISU BILI KREATIVNI: Barbara Bobak progovorila o porukama koja dobija, pa priznala koliko je raduju nastupi!

Domaći

SRPSKA ŠAKIRA NAPRAVILA POPIS STANOVNIŠTVA U DUBAIJU! Tea Tairović zapevala prvi put u UAE, dubke pun klub peva uglas s pevačicom: Drago mi je da sam

Domaći

OVO JE POSEBAN DAN ZA MENE I IVANA: Prva izjava Tee Tairović nakon venčanja, ne krije koliko je srećna (VIDEO)