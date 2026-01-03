Tea Tairović napravila POTPUNU POMETNJU u Kotoru, krcata čuvena diskoteka: Muzička zvezda progovorila o bebi, pa otkrila detalj o sebi koji niste znali (VIDEO)

Jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije sinoć je izdominirala na nastupu u Kotoru.

Mlada muzička zvezda Tea Tairović sinoć je napunila do poslednjeg mesta čuveni klub u Kotoru, a pred nastup razgovarala je s našim novinarom u Crnoj Gori Božom Dobrišom.

- Verujem u Deda Mraza, kako ne verujem... Čekam još, imam malo veće želje, nisu tako male... - otkrila je Tea, a Božo ju je upitao za prinovu.

- Beba neka? - upitao je Dobriša.

- To neće Deda Mraz da ispuni, nego muž... Napisaću pismo Deda Mrazu da prenese mužu - otkrila je Tea, a na pitanje kojoj koleginici bi najradije poklonila hit, odgovorila je:

- Ja sam se vala napoklanjala hitova, tako da je dosta poklanjanja što se mene tiče... - poručila je muzička zvezda.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.