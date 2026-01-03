AKTUELNO

VOLEO JE SAMO JEDNU ŽENU KOJA NIJE BILA SILVANA! Prijatelj i saradnik Tome Zdravkovića posle mnogo godina otkrio tajnu: Oteo mu je sportista koji može sve da potvrdi

Toma Zdravković preminuo je pre tri decenije, a nakon filma o njegovom životu izlazile su mnogobrojne informacije i detalji iz njegovog života.

Priča čuvenog fotografa Zorana Kuzmanovića Munje, svedoka mnogih estradnih dešavanja i dugogodišnjeg prijatelja Tome Zdravkovića, razlikuje se od filmske priče.

– Njegova prava ljubav je bila Mirjana. On je voleo samo tu Mirjanu, njenu rođenu sestru koja je poginula sa njom u saobraćajnoj nesreći, a Silvanu je poštovao jer mu je ona otvorila vrata estrade. Voleo je on i Danku i druge žene, da ne govorim sva imena, ali ljubav sa Mirjanom stvarno je postojala i bila posebna– tvrdi Kuzmanović i dodaje da se mnogo puta uverio koliko je njihova ljubav bila jaka.

Foto: Printscreen YouTube/Toma Zdravković

– Tadašnja redakcija mi je bila preko puta njenog stana u Nušićevoj ulici, a u blizini je bila čuvena kafana u kojoj se estrada okupljala… Toma je bio mnogo zaljubljen, mnogo je voleo, ali je u međuvremenu uleteo jedan sportista, prvak u boksu, koji je i dan danas živ i koji može da potvrdi ovu priču, baš kao i mi koji smo svedoci tog vremena– istakao je Munja.

Zdravković je inače u Munju imao ogromno poverenje i znao je da fotograf njegove privatne fotografije i one u opuštenim izdanjima, nikada neće ugledati svetlost dana.

-Imam određene fotografije u svojoj arhivi koje neće ikada da izađu dok sam živ. Znao on je to i dok je bio živ, ne bih ga izneverio danas kada ga više nema– izjavio je Munja sa setom.

Autor: M.K.

