KOME SMETA JAKA MIA BORISAVLJEVIĆ? Ima pola miliona pratilaca, a sad nude 200 dinara za nove?! Pevačica poručuje da je sve PREVARA (FOTO)

Jedna od kreatorki grupe oglasila i poručila članovima u grupi da ako zaprate pevačicu Miu Borisavljević na Instagramu, da će im biti isplaćeno 200 dinara.

Mia Borisavljević plaća 200 dinara, ako je zapratite na Instagramu, pojavili su se dokazi. Međutim, pevačica se oglasila za Kurir gde je izjavila da je ovo sve prevara. Već nekoliko dana unazad, može se desiti i vama, ali i svakome da kad se ujutru probudi i pogleda notifikacije na telefonu nađe u grupi u kojoj uopšte nije pristao da uđe, niti mu je jasno o čemu se radi, dok malo bolje ne analizira pomenutu grupu.

Međutim, reč je o aplikaciji Telegram, gde se nude usluge povećanja pratilaca na društvenim mrežama.Danas se jedna od kreatorki grupe oglasila i poručila članovima u grupi da ako zaprate pevačicu Miu Borisavljević na Instagramu, da će im biti isplaćeno 200 dinara.

Naravno, postoji protokol kojim dokazujete da ste zapratili profil.Pronađite Miu Borisavljević na Instagramu, kliknite na "prati", pošaljete snimak ekrana vešeg završenog rada i oni vam plate 200 dinara.

Pevačica trenutno na svom Instagram profilu broji 497 hiljada pratilaca. Pozvali smo Miu koja nam je odgovorila kratko:- Svašta! To samo imam da kažem. Upravo me je pozvala drugarica i rekla da je i ona to videla. Staviću obaveštenje da je u pitanju prevara. Ne verujem da bi iko i probao ovako nešto, ali za svaki slučaj - poručila je pevačica.

Ranijih dana ova grupa pojavila se u raznim telefonima, a ovo je prvi put da nude ovakvu uslugu. Obično šalju ljudima da ako plate, mogu da dobiju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama.

Autor: M.K.