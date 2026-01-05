Najpoznatija ljubavnica na Balkanu bila sa poznatim pevačima, ali i OŽENJENIM FUDBALEROM! Sad priznala sve o odnosu sa bivšima: Danas ništa ljubav, samo lova...

Pevačica Alka Vuica ne krije da je u dobrim odnosima sa svim bivšim ljubavima, a otvoreno je govorila o tome da je bila u zajednici sa oženjenima, ali i da se odlično slaže sa bivšim ženama svog prvog muža sa kojim ima sina.

Velika zavodnica, kako su je mediji okarakterisali, i velika ljubav Gorana Bregovića i Momčila Bajagića Bajage govorila je otvoreno na temu emotivnih odnosa.

Alka Vuica je istakla da je sa svim svojim bivšim ljubavima ostala prijatelj, sem sa oženjenim fudbalerom sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici.

- Ljude koje sam volela nikad neću da prestanem da volim. Brega je moj dragi prijatelj, Bajaga mi je prijatelj. Nastojim da sa svima ostanem u dobrim odnosima, jako mi je to važno. Važno je zadržati ljude koje si voleo i koji su svedoci tvog vremena. Imam puno prijatelja iz mladosti i zapravo sam sa svim svojim ljubavima jako dobar prijatelj, osim sa fudbalerom. Ali to nije čudno, on je samo fudbaler (smeh) - rekla je Alka za Grand.

"Sa bivšim mužem sam u odličnim odnosima"

Pevačica je prvi put progovorila o odnosu sa bivšim suprugom sa kojim ima sina Arijana, ali i sa njegovim bivšim ženama.

- Moj sin je odrastao kao slobodna deca Samerhila. Mi smo kao prijatelji, vezani smo kao familija. I njegov tata Vuk Veličković je isto tako deo naše stvarnosti i života. Meni je to jako važno i uvek nastojim da održim familijarne odnose. Važna mi je istina, poštovanje. Drago mi je da sam u tome uspela i da se volimo, pomažemo i živimo jedan veliki porodični život, i sa bivšim ženama i sadašnjim ocem mog sina. Mislim da je to normalno i da tako treba da bude - rekla je Alka za Grand i dodala:

- Ljubav je energija i ne može da prođe, može da pređe u neki drugi oblik.Na pitanje da li se trenutno nešto dešava na ljubavnom planu, pevačica je odgovorila da nije zainteresovana.

- Ništa ljubav, samo lova - našalila se Alka.

Brega i Bora Čorba joj pijani napisali pesmu

Saradnja između Bore Čorbe i Brege mnoge je iznenadila u vreme kada su ove dve grupe bile veliki rivali. Međutim ovaj susret iznedrio je nekoliko anegdota, među kojima je i priča o nastanku pesme "Pediculis pubis". Kako sada kruže priče, Bregović i Bora su se sastali u Sarajevu, popili litar dobre loze i seli za kuhinjski sto kako bi pisali tekst.

Na početku su planirali da naprave pesmu o imenima političara, ali su se predomislili i napravili humorističnu rap pesmu o stidnim vašima. Legenda kaže da je pesma bila posvećena Alki Vuici, koja je tada kao mlada novinarka lista Polet došla da intervjuiše Bregovića.Goran joj je u šali rekao: "Ti nisi novinarka, nego si došla da se udaš". Alka je, prema pričama, bila uvređena i dugo nije razgovarala s njim.Kasnije, Alka Vuica je postala jedna od prvih hrvatskih pevačica koja je kombinovala etno i pop muziku, a njena zavodljiva pojava i ljubavni život privlačili su veliku pažnju javnosti.

Autor: M.K.