MAMU I SESTRU ZOVEM KAD JE TEŠKO! Marija Mikić progovorila o zdravlju i bivšem mužu Jovanu: Deca su nam prioritet...

Pevačica Marija Mikić se raduje dolasku nove godine upravo zato što joj je 2025. godina done mnogo lomova.

Nakon razvoda od supruga Jovana Pantića, sa kojim ima ćerku Đurđu i sina Miliju usledili su zdravstveni problemi. Nekoliko operacija glasnih žica u Turskoj i komplikacije koje su stopirale njenu karijeru potpuno su je izolovali iz javnosti.

Ipak, ni u jednom trenutku nije skinula osmeh sa lica.

- Takva sam oduvek, gledam da pronađem lepo i to bih poželela sebi da se nikad ne promeni, da ta pozitiva koju ne znam odakle crpim bude sačuvana u meni, kaže Marija i dodaje:

- 2025. godina me naučila jednu banalnu stvar koju mi mlađi uzima zdravo za gotovo, a to je da je zdravlje najbitnije. I to ne znaš dok se tebi ne desi. Kada smo zdravi, dobri smo u glavi i dobri smo sebi i drugima. Prošla sam težak period i mislim da me čeka sada nešto lepo. Dobro sam i zdrava sam, dovoljno da sam srećna. Čuvajte se i slušajte telo, kada vam kaže da nešto nije dobro poslušajte ga, obratite pažnju na prve znake. Ja sam išla do neizdrživosti jer sam naučena tako. Sa 17 godina sam igrala odbojku i tada je važilo: kada je najteže ti povuci. To sam prenela na život i dovela sam sebe do te tačke da je bilo teško da se vratim u igru. Sada se vraćan na teren ovaj muzički.

Iako dobro izgleda, pevačica kaže da ne vežba ali je dala sebi obećanje da to mora da uvrsti u svoj raspored koji je gust.

- Deca mi pomažu da nemam vremena da jedem, oni su pokretna teretana. Moram da ubacim naviku za treninge ali sve majke znaju kako žena sa decom samo gleda da se naspava. Međutim oni su sada poslušni, jesu nestašni, hvala bogu ali razumniji su i možemo u bioskop, u igraonicu sa njima. Lakše je.

Marija priznaje da je Jovan uključen u odrastanje mališana.

- Imam pomoć, otac im je i tu smo u svemu, ne sme da fali njima ništa ni u kakvom odnosu. Uvek su nam deca bila prioritet. Ipak, najveća pomoć su joj mama i sestra.

- Sestru i mamu uvek zovem kada je teško, mama je najveći kritičar ali i podrška u odgajanju. One razumeju moj posao i sve moje uspone i padove. Mama najviše uskoči kada imam nastupe ili su kod oca, ako je takva raspodela taj dan.

Pevačica sprema nove pesme ali će koncert ipak da pričeka jer neće da žuri.

- Bila sam sprečena zdravstveno da završim pesme, ko zna zašto je to dobro. Ušla sam u studio. Na proleće se nadam da će da ugleda svetlost dana album, a pesme pre toga. Ne smem da obećam u prazno, a što se tiče koncerta to neka sačeka malo. Želim da imam više pesama.Mnogi pevači se žale da je kriza kada su nastupi u pitanju.

- Što se mene tiče ne žalim se, sve je kako treba. Možda ako uporedimo sa periodom pre korone jeste opao posao, ali ne može se reći baš da je kriza.

I dalje verujem u ljubav

Mariju razvod neće sprečiti da sanja o ljubavi.

- Nikada neću izgubiti veru u ljubav, to je pokretač svega. Svaki čovek je spreman i voleo bi ponovo da voli. Samo da je sve lepo i mirno, spokojni da smo i onda sve dođe, kaže pevačica.

Autor: M.K.