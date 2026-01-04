Anja Mit pokazala šta je spremila mužu za Novu godinu od hrane: Na stolu domaća supa i ruska salata (FOTO)

AKTUELNO

Glumica Anja Mit podelila je sa pratiocima nežan porodični trenutak i pokazala kako provodi praznične dane. Na fotografiji koju je objavila, Anja pozira sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, sa kojim je dobila sina Filipa, a prizor je odmah privukao veliku pažnju.

Osim zajedničke fotografije, Anja Mit je otkrila i deo praznične atmosfere iz njihovog doma. Na stolu su se našla domaća supa i neizostavna ruska salata, što je mnoge podsetilo na tradicionalne novogodišnje trpeze i izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Fotografije su brzo prikupile mnoštvo lajkova i komentara, a fanovi su uputili lepe želje i pohvale na račun njihove porodice i praznične atmosfere.

Uživa u ljubavi sa košarkašem sa kojim je dobila sina

Inače, Anja je u početku krila svoju ljubav sa košarkašem Vladimirom Petrovićem, a nedavno je ponosno podelila njihovu zajedničku fotografiju iz šetnje sa naslednikom.Ime Filip je bilo vrlo popularno još u antičko doba - nosio ga je, na primer, Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Zbog toga se kroz istoriju ime Filip često povezivalo sa plemenitošću, snagom i mudrošću vođe.

Razvela se od pilota

Podsetimo, Anja Mit je nedugo nakon raskida od pilota uplovila u vezu sa košarkašem. Ona je vesti o razvodu saopštila u emisiji Amidži šou.

- Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla - rekla je ona tada.

