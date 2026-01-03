PORODILA SE VODITELJKA PINKA! Na svet donela dečaka, dala mu ime sa MOĆNOM SIMBOLIKOM

Voditeljka Pink televizije, Milica Ljevaja danas se porodila i na svet donela dečaka. Ona i beba se odlično osećaju, a naslednik je dobio ime biblijskog porekla.

Milica Ljevaja danas je rodila sina kojem su ponosni roditelji dali ime Ilija. Ovo ime znači "Jehova je mog Bog" i simbolizuje snagu, božansku moć i prorokovanje budući da potiče od proroka Ilije koji se jedini živ uzneo na nebo.

Voditeljka je tokom trudnoće imala izuzetno lako iskustvo. Kako je ranije ekskluzivno ispričala, već pet meseci od početka trudnoće nije imala gotovo nikakve simptome, osim pojačane potrebe za snom u prvim mesecima. Trudnoću je dugo čuvala za sebe, uz puno razumevanje kolega sa televizije, a vest je javno podelila tek nedavno.Milica je istakla da se nikada nije opterećivala polom bebe, već joj je jedina želja bila da dete bude živo i zdravo. Iako njen suprug, pored posla, trenira džudo i, kako kaže, posebno voli devojčice, dolazak dečaka dočekan je s velikom radošću.

- Imam dva rođena brata i zajedno imaju pet devojčica, pa je došlo vreme da se ekipa malo razbije - rekla je Milica uz osmeh za Republiku.

"Mislila sam da sam se ugojila"

Kako je tokom trudnoće govorila, ona i partner nisu planirali proširenje porodice i ona nije ni sumnjala da je u drugom stanju, već je verovala da je dobila nekoliko kilograma viška.

- Nismo planirali moju trudnoću, ali smo bili svesni da to može da se desi, budući da smo već godinu dana u braku. Ja nisam ništa primetila kada sam ostala trudna, ali suprug jeste. Budući da odlično funkcionišem sa svega četiri sata sna, u tom periodu, nisam mogla da se oduprem tome da se meni toliko spava, da ne mogu da izdržim. Zbog toga je suprug počeo da sumnja da sam trudna i ispostavilo se da je bio u pravu - priznala je ona tada.

- Nisam imala nikakve mučnine, niti bilo šta od onoga na šta te pripremaju, samo to spavanje i to prva tri meseca. Dugo nisam želela da obelodanim trudnoću - moja televizija je imala razumevanja i hvala joj zbog toga. Relativno skoro smo objavili da sam trudna, a sada zvanično što se pola tiče, dečak je. Moj suprug, iako je pored posla i trener džudoa, on voli devojčice. Inače, imam dva rođena brata i oni zajedno imaju pet devojčica, pa je vreme da se malo ekipa "razbije". Ja se nikada nisam opterećivala polom, da li je dečak ili devojčica, nadam se samo da će biti živo i zdravo, a ostalo ćemo lagano.

Autor: M.K.