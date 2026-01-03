AKTUELNO

Domaći

Roditelji Milice Todorović otkrili detalje trudnoće! Evo gde je i šta radi pevačica pred porođaj

Izvor: Kurir.rs/Blic, Foto: Instagram.com ||

Roditelji i komšije Milice Todorović otkrile su detalje o pevačici, kao i o trudnoći i porođaju!

Pevačica Milica Todorović broji sitno do porođaja, a već neko vreme živi na relaciji Beograd - Kruševac, odnosno u svom i u porodičnom domu svojih roditelja, gde mirno provodi trudničke dane, daleko je od svojih fanova, a na društvenim mrežama tek ponekad objavi fotografiju ili snimak.

Pored komšija, koje su za pevačicu rekle sve najbolje, za medije su govorili i Miličini roditelji.

Naime, Jasmina i Milan su otkrili da trudnoća protiče odlično i po planu, ali i da pevačica sada češće zbog puta dolazi u Kruševac, te i da najviše odmara u Beogradu, dok se redovno preko telefona čuju.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

- Milica je super, čujemo se stalno, ali sada ređe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona je nama rekla da ne komentarišemo njen privatni život, ali jasno je da su ovo lepe stvari i da narod zanima sve oko nje. Ona je javna ličnost - rekao nam je Milan, a Mama kaže da stalno zove naslednicu da pita kako je:

- Brojimo svi sitno i naravno da smo srećni. To su lepe stvari, bitno je samo da je sve kako treba.

Komšiluk je obožava od malena

Kako smo porazgovarali sa komšijama, svi su imali samo reči hvale za Milicu, a prva komšinica otkrila nam je da je poznaje od detinjstva, kao i da je sa njenim sinom odrasla.

- Milicu znamo otkad je bila dete tu iz ulice. Sa mojima se družila, mi smo isto Todorovići, imamo naravno samo lepe reči da kažemo. Oni su jedna divna porodica, Milica ih nikad nije obrukala, divni su i pošteni ljudi. Prođite tu po komšiluku, verujte da niko nema jednu ružnu reč da kaže - rekla je jedna komšinica.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

#Beograd

#Komšije

#Kruševac

#Milica Todorović

#Trudnoća

#pevačica

#trudnica

POVEZANE VESTI

Domaći

NE SPAVA NOĆU, VAMPIRIŠE: Pevačica otkrila detalje o trudnoći Milice Todorović

Domaći

Kao pas i mačka su: Evo šta su komšije rekle za Anu i Raleta, otkrili koji je glavni uzrok svih njihovih svađa!

Domaći

Imala je hitan... Muž Aleksandre Bursać otkrio detalje porođaja, evo kako se ona oseća!

Domaći

Evo kako izgleda sestra trudne Milice Todorović! Šuškalo se da su bile u svađi, a ona kao MILION DOLARA (FOTO)

Domaći

DEČKO MILICE TODOROVIĆ DAO ISKAZ U POLICIJI: Evo gde se Mario nalazi nakon hapšenja

Domaći

PRIVEDEN VERENIK MILICE TODOROVIĆ: Raspisana poternica za njim