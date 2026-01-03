PREBILA SAM BIVŠEG, A DEČKO POZNATI FUDBALER JE HTEO DA ME KRIJE: Nikolina je promenila pol, pa napustila Srbiju: Evo gde sad živi i čime se bavi

Nikolina Kovačević transrodna srpska influenserka, javnosti se proslavila nakon što je govorila o promeni pola i svom putu tranzicije.

Ona je nakon više operacija uspela da dođe do željenog izgleda, a danas joj mnogi ne veruju da je ikada bila u muškom telu. Nikolina danas živi na Kipru, a otkrila je čime se tamo bavi.

- Preselila sam se jer sam se tamo uvek osećala voljeno. Na Kipru živi moja najbolja drugarica, imamo istu tetovažu 11:11. Jako sam spiritualna i verujem u posebne konekcije – sa njom se razumem samo jednim pogledom. To mi je jedan od glavnih razloga zašto sam tamo. Naravno i more, priroda, sve to obožavam."

- Ponovo sam počela da meditiram, šetam po plaži sa slušalicama, družim se, a uveče radim u ugostiteljstvu kao hostesa u jednoj diskoteci. Preko dana sam uglavnom slobodna", kaže Nikolina i dodaje da joj je cimerka iz Ukrajine, ali da na Kipru živi i mnogo ljudi iz Srbije.

O ljubavnom statusu i udvaraču iz aviona

Nikolina priznaje da joj muške pažnje ne manjka, te da joj stalno prilaze - kako stranci tako i naši, a prepričala nam je i susret sa dečkom kojeg je upoznala u avionu tokom dolaska u Beograd:

- Jako sam zaljubljive prirode, uvek sam zaljubljena, nikad nisam sama, ali nemam dečka. Za mene reč dečko ima neku težinu, ali uvek se nešto kod mene dešava", započela je.

- Sada kad sam dolazila u Beograd upoznala sam jednog dečka u avionu. Ušla sam u kafić kada prođeš check-in i on me je tu sve vreme gledao. Meni se on isto dopao na prvu, ali sam naravno držala do sebe. Krenula sam u avion i on je sedeo u prednjem delu, a ja sam sedela u zadnjem. Išao je za mnom u zadnji deo i stajao pored mene sve vreme. I na kraju sam ja prošla prva i kada sam sela došao je do mene i kažem mu - 'Je l' ti sediš ovde?' A on na engleskom - 'Ne, ali voleo bih.' Sedeo je skroz na početku aviona i to mi je bilo najzanimljivije, kad sam krenula do WC-a pratio me je da me pita da li želim da pređem kod njega. Ja sam naravno prešla, to mi se dopalo, ćaskali smo, popili kafu, upoznali se... to mi je baš bilo simpatično! Volim hrabrost, upornost".

Kao svoju tajnu zavođenja navodi energiju.

- Moja energija i pozitiva, na to ljudi najviše padaju i padaju najviše na moj pogled. Ja sam tip koji te gledao direktno u oči, to je moj najveći adut. Takođe i moja sigurnost i pozitiva. Ko ne voli da bude u društvu pozitivnih i nasmejanih osoba? Samo budite autentični i svoji i to je to - poručuje.

"Ljubomorna sam, jednom sam prebila bivšeg"

- U ljubavi sam interesantna, u svakom smislu, miks sam svega. Malo sam ljubomorna i posesivna ako volim, ako mi se baš sviđaš, naravno da sam jako ljubomorna. Iskrena sam takođe, svoja sam."

- Nisam imala ljubomorne ispade, zato što se kontrolišem. Nisam imala ljubomorne ispade, ali sam jednom prebila mog bivšeg momka! On mene i dan danas voli, iako nismo zajedno. Prošlo je već 3-4 godine, srela sam ga skoro, on mene i dalje voli. Mene niko ne zaboravlja".

"Kao dečak sam bila jako nesigurna"

U muškom telu sam bila nesigurna.

- S godinama sve samopouzdanija i samopouzdanija zato što sam zrelija, sve više shvatam život, i zato što mi se um samim tim i proširio životom u inostranstvu. Videla sam ko sam. Ljudi ne znaju ništa o meni, videla sam mnoge stvari o sebi, ali je to proces koji se gradi. I dan-danas radim na svom samopouzdanju i to je nešto na čemu ćete uvek raditi, ali ono što je najvažnije - ako vi ne verujete u sebe, niko drugi neće.

- Pre sam bila jako nesigurna, naročito kao dečak - plašljiva, stidljiva, povučena, zato što sam krila neke stvari o sebi i nisam bila ja - ja, a sad kad jesam, nezaustavljiva sam!" kaže Nikolina, koja otkriva da je sa 16-17 godina konačno priznala sebi istinu da se oseća kao žena zarobljena u muškom telu.

- Život je jedna konstanta u kojoj se stalno nešto dešava i svi se mi borimo, svakoga dana je borba. Od kako ustaneš - da li ćeš misliti ovako ili onako, da li ćeš misliti o onome što imaš ili što nemaš, šta bi bilo kad bi bilo... strahovi, nesigurnosti, to svi ljudi imaju. Život je svakodnevna borba u glavi sa svojim mislima".

"Otac nikada nije upoznao Nikolinu"

Njen otac nije prihvatio njenu tranziciju.

- Nije, nikakav je odnos sa tatom. On i ja se nikada nećemo pomiriti i to će tako biti, to je to. Tako je najbolje, zato što za svaki odnos treba dvoje, a ovako je najbolje za oboje", navodi i objašnjava da li čuva slike sebe kao dečaka Njegoša:

Uopšte nemam neko loše osećanje prema prošlosti, nisam se ni pomirila, ravnodušna sam, ne znam kako to da objasnim. Nekako kad vidim bude mi čudno, kažem sebi - da li je moguće da sam ovako živela?

"Bivši dečko fudbaler je hteo da se krijemo"

Nikolina je pričala o bivšem dečku fudbaleru.

- Ono što mi se svidelo kod tog fudbalera jeste takođe njegova hrabrost, slično kao sa ovim dečkom iz aviona. Sviđa mi se to što su kavaljeri, maniri, jako lepo izgledaju. Taj momak i ja nismo bili dugo zajedno zato što je on to želeo da krije, meni to nije odgovaralo. I tu se završila naša priča, ali mislim i dalje sve najbolje o njemu i pozdravljam ga. Sa svim bivšima sam ostala u dobrim odnosima."

Pisalo se dosta i u inostranstvu i kod nas o fudbalerima i aferama sa transrodnim devojkama.

- Mi smo svi samo ljudi prvenstveno, to se sad samo desilo da su sportisti na meti, a inače su svi! I konobari i političari, sportisti, biznismeni, piloti, ne znam odakle da navedem. Neka ljudi rade šta žele, neka im se sviđa ko im se sviđa. Samo se meni, na primer, ne sviđaju dvostruki aršini, ne sviđa mi se licemerje, ne volim lažne ljude i lažne moraliste, to mi je užasno. Ako nešto ne voliš ili ako nešto voliš, a ne želiš to da priznaš, nemoj ni ići na Tv da pričaš da to ne podržavaš da bi se nekome svideo. Ne volim lažne ljude - zaključuje Nikolina.

Autor: Nikola Žugić