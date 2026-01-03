POŠTO SE MOJ BRAK ZAVRŠIO...Ćerka Merime Njegomir objavila sliku sa majkom, a ono što je napisala izazvalo je burne reakcije (FOTO)

Ćerka pokojne pevačice Merime Njegomir objavila je nekoliko fotografija sa majkom, a u objavi je napisale reči koje su ostavile veliki utisak na njene pratioce.

Naime, ona je stava da, ako se nešto loše desi, uvek treba da se setimo nekoliko lepih stvari zu našem životu, zbog kojih određena "žrtva" ipak nije toliko velika.

- Mama mi je govorila, kada se desi nešto loše, kada se nešto ružno završi treba naći bar jednu dobru stvar, najbolje više, da znaš da je bar zbog toga sve to vredelo. Pošto se moj brak završio, moja Sonjica i moja svadba su te dobre stvari u nečemu lošem. Jedan od boljih provoda u mom životu, a tatino pitanje:”Ljubice, pa ti piješ?” u neverici jer me takvu nikada nije video je ono što je dodatno obeležilo taj dan. Danas je dan rekapitulacija - napisala je Ljubica Njegomir u svojoj objavi.

Autor: Nikola Žugić