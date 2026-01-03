POSTELJINA ZAMENJENA: Mirka Vasiljević snimila gomilu stvari na podu! Glumica se bacila na sređivanje (FOTO)

Glumica Mirka Vasiljević pokazala je kako protiče njeno sređivanje stana, te je snimila gomilu stvari na podu, a potom i večeru koju je spremila.

Naime, glumica je posle napornog dana i sređivanja sebi htela da ugodi lepo, te je objasnila da je na kraju skuvala kafu, te pustila i omiljeni film.

- Kuća sređena, posteljina zamenjena, zaslužena kafa uz novogodišnji film - napisala je Mirka u opisu slike na Instagramu.

Inače, Mirka je vrlo aktivna na društvenim mrežama gde je sada svojim pratiocima čestitala Novu godinu jakom porukom nedavno.

- Srećna Nova godina. Iz sveg srca vam želim da vam se ostvare želje i da vas zdravlje, sreća, uspeh i ljubav prate na svakom koraku - navela je glumica.

Skandal joj obeležio godinu za nama

Mirki je ovu godinu velikim delom obeležio skandal kada je njen partner, fudbaler Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu. Sportista je nevenčanu suprugu naveo za svedoka, ali se ona nije pojavila ni na jednom suđenju.

Autor: Nikola Žugić