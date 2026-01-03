AKTUELNO

Domaći

POSTELJINA ZAMENJENA: Mirka Vasiljević snimila gomilu stvari na podu! Glumica se bacila na sređivanje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Mirka Vasiljević pokazala je kako protiče njeno sređivanje stana, te je snimila gomilu stvari na podu, a potom i večeru koju je spremila.

Naime, glumica je posle napornog dana i sređivanja sebi htela da ugodi lepo, te je objasnila da je na kraju skuvala kafu, te pustila i omiljeni film.

- Kuća sređena, posteljina zamenjena, zaslužena kafa uz novogodišnji film - napisala je Mirka u opisu slike na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Inače, Mirka je vrlo aktivna na društvenim mrežama gde je sada svojim pratiocima čestitala Novu godinu jakom porukom nedavno.

- Srećna Nova godina. Iz sveg srca vam želim da vam se ostvare želje i da vas zdravlje, sreća, uspeh i ljubav prate na svakom koraku - navela je glumica.

Skandal joj obeležio godinu za nama

Mirki je ovu godinu velikim delom obeležio skandal kada je njen partner, fudbaler Vujadin Savić prijavio transrodnu osobu A.K. za ucenu. Sportista je nevenčanu suprugu naveo za svedoka, ali se ona nije pojavila ni na jednom suđenju.

Foto: Pixabay.com, E-Stock/Nataša Rajaković

Autor: Nikola Žugić

#Mirka Vasiljević

#Nova godina

#Sređivanje

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ ZAŽALILA! Imala plan za nedeljno popodne, a zbog ćerki sve palo u vodu: Svuda joj po stanu razbacane stvari (FOTO)

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ OBJAVILA SNIMAK IZ KUPATILA: Glumica šokirala snimkom na kojem se vidi kako sređuje kosu sa jednim našminkanim okom

Domaći

Mirka Vasiljević pokazala kako provodi vreme: Dok je Vujadin u centru skandala, ona uhvaćena van stana, a evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ POKAZALA ŠTA RADI U LIFTU: Glumica se snimila u totalno neočekivanom izdanju, jednu stvar je morala da uradi! (FOTO)

Domaći

LAGAN I SKROMAN OBROK U DOMU MIRKE VASILJEVIĆ: Glumica pokazala kako priprema jelo za samo nekoliko minuta (FOTO)

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ POKAZALA LICE BEZ TRUNKE ŠMINKE: Glumica snimila kako briše sve sa lica i pokazala prirodan izgled (FOTO)