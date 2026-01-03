AKTUELNO

Domaći

Evo u kakvom je zdravstvenom stanju Branimir Brstina: Poznati glumac operisan nakon infarkta, ovo su detalji

Izvor: Telegraf.rs/Kurir, Foto: E-Stock/Masanori Yoshida ||

Glumac Branimir Brstina dan uoči 65. rođendana primljen je u Urgentni centar gde je došao u pratnji supruge.

Ustanovljeno je da je imao infarkt, a kako saznajemo odmah operisan i ugrađen mu je stent, saznaje Kurir.

Došao je sa jakim bolovima u grudima u Urgentni centar, odmah je dobio lekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatanju. Sa njim u pratnji je bila i njegova supruga koja mu je pružala podršku tokom prijema na odeljenje.

Foto: E-Stock/Vladimir Lukic

Kako smo saznali, glumac je sada stabilno i nije životno ugružen, a ugrađen mu je i stent te je sada na posmatranju i u fazi oporavka.

Branimir Brstina 4. januara napuniće 65 godina i tako steći uslove za penziju

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je glumu 1982. u klasi profesora Minje Dedića, na klasi sa Sonjom Savić, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem, Buletom Goncićem i Suzanom Petričević. Dramski umetnik otac je mladog glumca Đure Brstine i ćerke Anje.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Autor: Nikola Žugić

#Branimir Brstina

#Urgentni centar

#Zdravlje

#Zdravstvo

#glumac

#stanje

