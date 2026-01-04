Pobednik Evrovizije zaprosio devojku: Italijan za kojim su Srpkinje potpuno poludele staje na ludi kamen

Damiano David staje na ludi kamen tokom 2026. godine!

Pevačica Dav Kameron i muzičar Damijano David verili su e u novogodišnjoj noći, a sada je srećne vesti potvrdio i sam pevač.

On je na Instagram profilu objavio fotografije svoje verenice i prelepog prstena koji joj je dao, a najavio je da će 2026. godina biti veoma dobra. Tokom jeseni svetski mediji su spekulisali da se par verio na osnovu komada nakita koji je lepa Dav nosila, međutim, tek sada je do veridbe zaista i došlo. Fanovi poznatog para oduševljeno su reagovali na ove vesti i poželeli im sreću.

Slavni par je podstakao glasine o vezi u septembru 2023. godine, kada je Dov viđena na Damijanovom koncertu u Medison Skver Gardenu u Njujorku. Nekoliko meseci kasnije snimljena je i na koncertu Moneskina u Brazilu, a ubrzo nakon toga par je uhvaćen u poljupcu na plaži u Sidneju. Vezu su potvrdili u februaru 2024. godine kada su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu.

Inače, Kameron je ranije bila verena za glumca Rajana Mekartana, s kojim je glumila u seriji „Liv i Medi“. U vezi su bili od 2013. do 2016. godine. Damijano je gotovo šest godina bio u vezi s influenserkom i manekenkom Đorđom Soleri, a raskinuli su u junu 2023. godine.

Autor: Nikola Žugić