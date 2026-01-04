AKTUELNO

Domaći

ĐINA DŽINOVIĆ SE SNIMILA U SPAVAĆOJ SOBI! Uvijala se ispred kamere, mreže se usijale od komentara (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Đina Džinović ponovo je uspela prevaziđe sabu sebe, te je sada objavila snimak na kom se vidi kako igra ispred kamere.

Ona je pozirala u crnim helankama i heklanom prsluku, te je snimak posebno prijao muškim očima. Đina inače napravi sličnim snimcima pravu pometnju na društvenim mrežama, a mnogi pišu da je manekenski građena.

Inače, naslednica Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, Đina, sve je aktivnija na društvenim mrežama, uprkos tome što njen otac ne podržava sve što radi.

Haris priznao da ima trzavice u odnosu sa ćerkom

Haris Džinović je naime, je otvoreno govorio o Melini i naslednici, te je priznao da u svakom odnosu ima trzavica, kao između ostalog kod svih ljudi i drugih porodica.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač u emisiji "Premijera, vikend specijal", koji je usput prozvao i naslednicu.

Foto: TV Pink Printscreen, Printscreen Instagram/djinadzinovic

Autor: Nikola Žugić

