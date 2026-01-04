ĐINA DŽINOVIĆ SE SNIMILA U SPAVAĆOJ SOBI! Uvijala se ispred kamere, mreže se usijale od komentara (FOTO)

Đina Džinović ponovo je uspela prevaziđe sabu sebe, te je sada objavila snimak na kom se vidi kako igra ispred kamere.

Ona je pozirala u crnim helankama i heklanom prsluku, te je snimak posebno prijao muškim očima. Đina inače napravi sličnim snimcima pravu pometnju na društvenim mrežama, a mnogi pišu da je manekenski građena.

Inače, naslednica Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, Đina, sve je aktivnija na društvenim mrežama, uprkos tome što njen otac ne podržava sve što radi.

Haris priznao da ima trzavice u odnosu sa ćerkom

Haris Džinović je naime, je otvoreno govorio o Melini i naslednici, te je priznao da u svakom odnosu ima trzavica, kao između ostalog kod svih ljudi i drugih porodica.

- Možda njoj nije ništa falilo. Možda nema šta da kaže, onda je bolje da ćuti. Ona nikada nije htela da razgovara o borbi za brak. Nisam ni sa ćerkom u normalnim odnosima, nigde nije savršeno, ni u jednoj porodici - iskreno je rekao pevač u emisiji "Premijera, vikend specijal", koji je usput prozvao i naslednicu.

Autor: Nikola Žugić