Neprijatna scena na nastupu! Obožavateljka pokušala da skine pevaču košulju, on burno reagovao: Nisam ja striper niti plesač

Adnan Nezirov jedan je od najtraženijih pevača na terenu koji je tokom svoje karijere prošao sve i svašta, a sada je ispričao neke od situacija koje ne može da zaboravi.

Posebno pamti kako su jednom prilikom žene reagovale na njegovu pojavu.

–Dešavalo se, ali uvek je to šala. Stavljale su mi žene novac na glavu kada pevam i kada se oznojim, pa mi iz šale skidaju znoj novčanicama. Stavljali su mi novac i u džepove kao i u dekolte, ali sve je to šala i dobronamerno. Meni ništa ne smeta, bitno mi je da je uvek veselo i da nam je svima dobro. Tu sam da ispnjavam želje – istako je pevač.

Nezirov je otrkio najbizarniji zahtev koji je dobio od pripadnice ženskog pola u Americi, a priča je lako mogla da ode u potpuno drugom smeru.

-Žena u Americi mi je na nastupu tražila da skinem sako, a ja sam to i učinio. Onda je tražila da skinem i košulju, ali to nisam uradio. Stao sam kod košulje, ali bi to išlo i dalje da sam hteo da se skinem. To bi se već pretvorilo u striptiz – prisetio se pevač i dodao:

-Ova vrsta muzike kojom se ja bavim je daleko od striptiza. Naravno, nisam ja striper niti plesač. Ne znam ni uz ovu našu muziku da plešem preterano dobro– rekao je za Grand.

Autor: N.B.