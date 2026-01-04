BILI SU PREDOZIRANI: Potresna ispovest oca Saše i Dejana Matića o njihovom odrastanju, otkrio sve

AKTUELNO

Otac pevača Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, svojevremeno se prvi put oglasio za medije i otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pevača.

Zoran Matić se osvrnuo na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo detinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.

- Njima je upropašnjen vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani - rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

- Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša - rekao je Zoran.

O popularnoj braći su govorile i njihove komšije iz Drvara.

- To su divni momci, lepa, složna braća - rekla je jedna sugrađanka Matića, dok je komšija takođe istakao kakvi su bili, ali i koliko je veliku ulogu u svemu odigrao upravo njihov otac.

- Njihov otac je odigrao presudnu ulogu. Ta njegova upornost...Sale je bio ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus - rekao je jedan komšija.

- Bili su mali, nisu videli, ali oni su nekako znali da se kreću, bili su prebistri - rekla starija gospođa koja se ponosi braćom Matić.

