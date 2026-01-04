ŽELI DA DAN TRAJE DUŽE! Tea Tairović ne krije sreću zbog uspeha u 2025. godini, priznala zbog čega je najčešće pusti suzu: Plačem od sreće, ali najviše sam plakala zbog...

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugosili su tri dame, tri gracije koje godinama unazad svojim nastupima osvajaju region.

U prvom delu emisije, Nemanja i Bojana su razgovarali sa mladom muzičkom zvezdom, Teom Tairović, za koju se može reći da je 2025. godina bila upravo njena. Tea se udala, imala sjajnu turneju po zemlji i regionu i objavila dva studijska albuma koji su se mesecima nalazili u vrhu Trendinga.

Na samom startu razgovora, Bojana je upitala Teu da li se slaže sa time da je 2025. godina bila upravo njena i da otkrije šta je sebi poželela u Novoj godini:

- U ovoj godini bih poželela da dan traje duže, da imam vremena da odem kod frizera, da ne moram sama da se farbam i da sama šišam šiške. Moram da kažem da redovno sama ošišam šiške i plačem zbog toga, ali stalno opet to uradim - rekla je Tea, pa je otkrila zbog čega je najviše plakala:

- Pa šiške su zauzele prvo mesto, šalim se, ali iskreno najviše sam plakala od sreće, a kada sam tužna, tada besnim. Iskreno moram da kažem da mi je 2025. godina bila jako lepa i da kažem sudbinska, i privatno i poslovno, jako sam zadovoljna jer sam napokon poslovno upotpunila ono što sam radila od početka svoje karijere.

- Kako si dočekala Novu godinu? - upitala je Bojana.

- Ja kao i svake predhodne radno, iskreno bilo je jako lepo, divna publika, pevali smo i nove pesme i bilo je stvarno divno, sjajna atmosfera. - rekla je Tea i otkrila je da li ima neki ritual za doček Nove godine:

- Moram da kažem da prvo na šta pomislim u 00:00 je koju pesmu pevam dalje, pa se okrenem ka bendu i kažem im idemo dalje, samo da ne bude pauza, ali ako ide pauza od 15 sekundi to je nama haos, te odmah nastavljam da pevam.

Autor: N.B.