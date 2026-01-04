AKTUELNO

Domaći

I DALJE VERUJEM U DEDA MRAZA: Tea Tairović otkrila da li piše pismo želja za Novu godinu, pa priznala po čemu će najviše pamtiti 2025.

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su mladu muzičku zvezdu Teu Tariović sa kojom su razgovarali o uspehu koji je ustvarila u 2025. godini.

Tokom emisije voditelje je zanimalo kako je Tea uspela pored silinh obaveza, turneje, privatnog života da izda u 2025. godini dva studijska albuma, da snimi 19 pesama i 18 spotova:

- Ja sam napisala neki post, dva, tri dana, nakon izdavanja drugog albuma, iskreno mislim da je top, ali u zagradi, van pameti. Iskreno ja sam zaista ponosna na to što sam došla u situaciju da radim šta volim, kako volim i kada volim, radila sam sve bez pritiska - rekla je Tea pa je otrkila kada je počela da piše tekstove kako za sebe, tako i za svoje kolege:

- Ja sam pisala oduvek, jako dugo pišem, ali mi je trebalo hrabrosti da to nastavim, moju prvi pesmu sam ja napisala, pevušila sam pesmu po kući i mama mi je dala podršku, ona mi je dala podršku u tome.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada si saznala da Deda Mraz ne postoji i da li ima neka želja da ti se nije ispunila? - upitao je Nemanja.

- Nisam saznala da ne postoji, ja verujem u princeze, prinčeve i Deda Mraza, ja sam pisala pisma i svašta pišem i danas, ja kada pišem, pišem u sadašnjem vremenu i to obavezno na papiru, ako je moja želja da imam plišanog medu, imam tog plišanog medu. Moj svesku kada bi neko video, pomislio bi da me treba hospitalizovati, ja tu pišem gde ja želim i kako ja želim, i samo ja znam gde je šta napisano - rekla je Tea.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko ti je najvažniji u ovom novogodišnjem periodu? - upitala je Bojana.

- Moji roditelji, moj suprug, oni su mi najveća podrška i najveći oslonac u svakom periodu. Moram da kažem što se tiče poklona, ja volim poklone, i mene ništa ne može da razočara, a najviše očekujem od sebe, i sebi postavljam ciljeve.

- Koji ti je omiljeni trenutak iz 2025. godine? - upitala je Bojana.

- Ima ih više, ali svadba definitvino na prvom mestu, to je privatno, a na poslovnom je bilo jako lepih momenata, bilo je tu divnih koncerata, Lekskovac, Kragujevac, Skoplje, Zagreb, ima ih mnogo - rekla je Tea.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Karijera

#Tea Tairović

#Uspeh

#muzička zvezda

#pesme

#pevačica

#suze

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽELI DA DAN TRAJE DUŽE! Tea Tairović ne krije sreću zbog uspeha u 2025. godini, priznala zbog čega je najčešće pusti suzu: Plačem od sreće, ali najviš

Domaći

SVE JE LAKŠE UZ VERICU: Marija otkrila koliko joj znači majčina podrška u vaspitanju sina, otkrila da li liči na nju

Domaći

Samoća je moja druga: Sneki otvorila dušu o svom životu, ispričala da li se plaši samoće, pa počela o karijeri (VIDEO)

Domaći

Moja majka je uvek farbala jaja: Snežana Đurišić otkrila kako se u njenom domu proslavlja Vaskrs, progovorila o roditeljima i njihovoj podršci u karij

Domaći

MAŠTAO SAM O LEPOM AUTOMOBILU I ZAPOČEO... Branko Babić otrkio detalje o privatnom biznisu! Zaradio milion, a odustao od fakulteta: ZNAO SAM DA NISAM

Domaći

'OSTAJEM BEZ JAHTE I STANA, ALI BAR...' Sandra Afrika progovorila o novom albumu, a onda je ŠOKIRALA priznanjem o novoj ljubavi: Ona je u...