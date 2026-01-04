I DALJE VERUJEM U DEDA MRAZA: Tea Tairović otkrila da li piše pismo želja za Novu godinu, pa priznala po čemu će najviše pamtiti 2025.

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su mladu muzičku zvezdu Teu Tariović sa kojom su razgovarali o uspehu koji je ustvarila u 2025. godini.

Tokom emisije voditelje je zanimalo kako je Tea uspela pored silinh obaveza, turneje, privatnog života da izda u 2025. godini dva studijska albuma, da snimi 19 pesama i 18 spotova:

- Ja sam napisala neki post, dva, tri dana, nakon izdavanja drugog albuma, iskreno mislim da je top, ali u zagradi, van pameti. Iskreno ja sam zaista ponosna na to što sam došla u situaciju da radim šta volim, kako volim i kada volim, radila sam sve bez pritiska - rekla je Tea pa je otrkila kada je počela da piše tekstove kako za sebe, tako i za svoje kolege:

- Ja sam pisala oduvek, jako dugo pišem, ali mi je trebalo hrabrosti da to nastavim, moju prvi pesmu sam ja napisala, pevušila sam pesmu po kući i mama mi je dala podršku, ona mi je dala podršku u tome.

- Kada si saznala da Deda Mraz ne postoji i da li ima neka želja da ti se nije ispunila? - upitao je Nemanja.

- Nisam saznala da ne postoji, ja verujem u princeze, prinčeve i Deda Mraza, ja sam pisala pisma i svašta pišem i danas, ja kada pišem, pišem u sadašnjem vremenu i to obavezno na papiru, ako je moja želja da imam plišanog medu, imam tog plišanog medu. Moj svesku kada bi neko video, pomislio bi da me treba hospitalizovati, ja tu pišem gde ja želim i kako ja želim, i samo ja znam gde je šta napisano - rekla je Tea.

- Ko ti je najvažniji u ovom novogodišnjem periodu? - upitala je Bojana.

- Moji roditelji, moj suprug, oni su mi najveća podrška i najveći oslonac u svakom periodu. Moram da kažem što se tiče poklona, ja volim poklone, i mene ništa ne može da razočara, a najviše očekujem od sebe, i sebi postavljam ciljeve.

- Koji ti je omiljeni trenutak iz 2025. godine? - upitala je Bojana.

- Ima ih više, ali svadba definitvino na prvom mestu, to je privatno, a na poslovnom je bilo jako lepih momenata, bilo je tu divnih koncerata, Lekskovac, Kragujevac, Skoplje, Zagreb, ima ih mnogo - rekla je Tea.

Autor: N.B.