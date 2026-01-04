AKTUELNO

Domaći

Potresna ispovest: Pevačica priznala da je deci nedostajala u trenucima kada je trebalo da bude uz njih

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vera Matović otvoreno je govorila o izazovima balansiranja profesionalnog i privatnog života.

Kako priznaje, zbog intenzivnog radnog ritma često je provodila mnogo vremena van kuće, što je, kako ističe, uticalo i na njenu porodicu.

-Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga. I danas me to pomalo boli i seče – rekla je pevačica iskreno.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Inače, Vera je jednom prilikom govorila o estradi i tračevima o sebi koji su došli do nje, te tvrdi da je plakala zbog neistina:

-Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem. Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj.

Autor: N.B.

#Karijera

#Porodica

#Vera Matović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Potrudila sam se da moju decu MAKSIMALNO ZAŠTITIM OD GREŠAKA NJIHOVOG OCA: Velika ispovest Jelene Karleuše za Pink.rs o Dušku, ćerkama i novom partner

Domaći

Zvao me je na druženje u sobu motela: Karleuša šokirala javnost priznanjem, ovako je Toni Cetinski pokušao da je PRIVEDE!

Domaći

Godinama su u braku, a često nije idealno: Pevačica otkrila detalje, a ovo mu najviše zamera

Domaći

Ponosna na samu sebe: Vera Matović progovorila o osvajanju OSKARA POPULARNOSTI, evo koja priča se krije iza svega!

Politika

MILOŠ VUČEVIĆ IZNUTRA Predsednik SNS otkriva šta su mu asocijacije na sedam pojmova

Domaći

Počela sam da šištim kao mutava plovka: Rada Manojlović otkrila kroz šta je prošla kad je ostala bez glasa, progovorila o bivšim ljubavima i bakšišu,