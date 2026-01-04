OD OBE BIH UZELA PONEŠTO: Tea Tairović otkrila da li joj prija poređenje sa Bijonse i Šakirom, pa progovorila o proširenju porodice

AKTUELNO

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su mladu muzičku zvezdu Teu Tariović sa kojom su razgovarali o uspehu koji je ustvarila u 2025. godini.

Tokom emisije Tea je otkrila da li postoji nešto što nije uspela da ostvari u prethodnoj godini:

- Ima mnogo toga što nisam ostvarila, ali vreme je pred amnom, moram da kažem da ima vremena za sve, ali ostvariću, ako nešto želiš ostvari se.

- Da li postoji neka poznata ličnost na koju si se ti ugledala i čiju si karijeru želela da imaš? - upitala je Bojana.

- Nikada nisam priželjkavala nečiju karijeru, volela sam da gledam kako neko vodi svoju karijeru, volim i sada da gledam kako neko to radi, ali nisam želela da budem kao neko.

- Nazivaju te Balkanska Bijonse i Šakira, koji nadimak ti je draži? - upitao je Nemanja.

- Pa iskreno volim ih obe, Bijonse je veliki radnik, onako je žustrija, a Šakira je kantautor, od obe bih ja nešto uzela ponešto i Šakira ima svoju statuu.

- Je l proširenje porodice isto želja za narednu godinu? - upitala je Bojana.

- To jeste želja u narednom periodu, biće kad Bog da - rekla je Tea.

