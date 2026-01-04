Dobar dan, vi ćete biti moj muž: Tea Tariović otkrila da je Ivana viđala jednom godišnje, pa rešila da napravi prvi korak i da se uda za njega, a evo kako rešavaju sitne probleme u braku

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su mladu muzičku zvezdu Teu Tariović sa kojom su razgovarali o uspehu koji je ustvarila u 2025. godini.

Tokom emisije, Tea je voditeljima otkrila ko joj je inspiracija dok piše pesme, pa je progovorila o svom suprugu i otkrila kako su se njih dvoje upoznali.

- Ko te inspiriše kada pišeš pesme? - upitala je Bojana.

- Pa kako kada, nekad muž, nekad neko drugi. Moram da kažem da mislim da je velika zabluda kada se kaže da se najbolje piše kada patiš, to nije istina, mislim da je to sam izgovor, za mene su umetnici ljudi koji osećaju svačiju energiju, i koji to mogu da prenesu na papir - rekla je Tea.

- Moramo da te pitamo kako si ti upoznala svog supruga i da li je istina da ste se vi viđali godinama na isti datum? - upitao je Nemanja.

- Godinama smo se viđali na isti datum, jednom godišnje, on i ja smo se videli 2021. godine, a ja sam njemu prišla i rekla "Dobar dan, ja sam Tea, i vi ćete biti moj muž", a to sam mu rekla prvog dana, ne mogu da kažem šta sam videla kod njega - otkrila je Tea pa je dodala:

- Pošto su pored moje ljubav (njega), moja ljubav pesme, i ja kada osetim pesmu, tako je to i sa muškarcima, osetiš da je to to. Iskreno ja nemam objašnjenje za to što mi sve vreme provodimo zajedno, mi smo se našli, ne bih da idealizovala, niko nemam takav brak, ali mi razgovorom rešavamo sve. Moram da kažem da ja nisam smirena, ali brzo me prođe, nisam od onih ljudi koji ćute, mora sve da se reši odmah, to je najbitnije - otkrila je Tea.

Autor: N.B.