IZDAJU I LAŽI NE PODNOSI: Tea Tairović otkrila da je precrtala lažne prijatelje, a evo kako se nosi sa predrasudama

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su mladu muzičku zvezdu Teu Tariović sa kojom su razgovarali o uspehu koji je ustvarila u 2025. godini.

Tokom emisije, muzička zvezda je progovorila o odnosu njenog supruga i njegove majke, te je priznala kako se nosi sa predrasudama vezane za nju.

- Kako se slažu tvoj suprug i tvoja mama? - upitao je Nemanja.

- Sjajno, moja majka je tačna, sve u minut, i ona i Ivan su isti. Njih dvoje se predivno slažu i moram da kažem da meni podršku daju roditelji za sve i treba ih slušati. Moram da kažem da nisam slušala, lupala sam glavom u zid dosta puta, ali mama je uvek bila tu. - rekla je Tea pa je dodala:

- Ja imam osećaj koji me nikada nije prevario, ali ja često pružim šansu, pa mi se to obije o glavu, ne kažem da sam ja savršena.

- Kakva je Tea kao devojčica? - upitala je Bojana.

- Mislim da sam bila starmalo dete, iako ne volim taj izraz. Moram da kažem da sam bila zrelija, i da sam bila ona koja je ispravljala ljude i govorila kako se šta kaže, oduvek sam bila takva i ostala - rekla je Tea pa je otkrila da li se promenila privatno:

- Nisam, ja sam uvek bila opuštena, pozitivna, ali bilo je predrasuda, govorili su da sam arogantna i nadobudna, ali ja znam da nisam to - rekla je Tea.

- Moram da te prekinem i da kažem da si bila malo povučenija ranije - rekao je Nemanja.

- Ja imam drugaricu iz Grčke, ona je meni rekla da imam taj neki čelik koji krije jedno opušteno dete, i mislim da su svi ljudi koji su takvi dobri ljudi. - odgovorila je Tea, pa je otkrila da je jednu Novu godinu dočekala u vrtiću:

- Slavili smo Novu godinu u vrtiću, i to mi je ostalo u sećanju baš, imali smo žurke, hit pesma nam je bila od OK Benda "Oko mene lete svi", to nikada neću zaboravit.

- Izjavila si da si se opekla o neke ljude? - rekao je Nemanja.

- Iz godine u godinu neko otpadne iz mog života, izdaju i laži ne mogu da podnesem, iskreno ako mi kaže izvini, opraštam greške, kao što želim da ljudi opraštaju moje greške, ali ako me opet laže pa precrtam ih za sva vremena. - dodala je Tea.

