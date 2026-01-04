JEDNO DRUGOM SMO KRIŠOM GLEDALI U TELEFONE: Tea otkrila da li je LJUBOMORNA, progovorila o suprugu, a evo kada će napokon otići na MEDENI MESEC

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su mladu muzičku zvezdu Teu Tariović sa kojom su razgovarali o uspehu koji je ustvarila u 2025. godini.

Tokom gostovanja, Tea je otkrila kada će ona i njen suprug Ivan napokon otići na medeni mesec koji odlažu od svadbe.

- Šta je ono što želiš u 2026. godini, kada ćeš na medeni mesec? - upitao je Nemanja.

- Idem za par dana na medeni mesec, na Maldive, i to mi je prelepo jer idem na pravi odmor, tamo je samo more i uživanje - rekla je Tea pa je otkrila kako se provela na svojoj svadbi:

- Bilo mi je prelepo, uživala sam, ali se pola stvari ne sećam, torte, iskreno bio je pravi provod, lepo veselje i sjajna muzika, mladoženja se proveo bolje nego ja, a on čak i retko pije jer on uvek vozi, a kada ode u provod on uživa. - rekla je Tea.

- Je l ga puštaš u provod, izlazak? - upitao je Nemanja.

- Koji izlazak, može do prodavnice i to je to. Moram da kažem da mi kada smo počeli da se zabavljamo, mi smo govorili da nismo ljubomorni, a jesmo. Mi smo gledali jedno drugom u telefone dok smo spavali, on mene, ja njemu, i jednom smo se izlanuli, bilo je ono kako si mogao, nisi mi poštovao privatnost, a ja njemu prekopala sve od rođenja - rekla je Tea.

Autor: N.B.