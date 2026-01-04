NE BIH MOGLA DA BUDEM S NEKIM I VIĐAM GA NA DVA MESECA: Ceca otvoreno progovorila o ljubavnom životu, otkrila da li joj je u 2025. godini zbog nekog zaigralo srce!

Stavila sve karte na sto!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić, a pevačica je već na samom početku razgovora iskreno i bez zadrške progovorila o svom privatnom životu, otkrivajući da li je godina koja je iza nas, bila za nju povoljna kada je reč o emotivnom planu.

Kakva ti je bila 2025. godina?

- Poslovno fantastična. Od početka do kraja je bila na nivou. Imala sam naporan tempo, ali sam ga sama sebi zada, iskreno. Bila sam angažovana na više strana, ali je najbolja stvar kada dobijem energiju od svoje publike. Oni meni daju dovoljno energije za narednih mesec dana. Nije kliše, već istina. To je skup pozitivnih energija, a ja akumuliram samo do dobro i pozitivno.

Kakva je ljubav bila u 2025. godini?

- Šta da kažem, kakva bi ljubav bila, da se je ofrlje? Ne bih mogla da budem sa nekim, da se ne viđamo po dva meseca. Ja takav tempo imam, da nemam mesta za privatni život. To mora da se dogodi. To ne traži, ali ja ni ne tražim. Imam puno prijatelja, puno dešavanja. Za sreću ne treba ni moliti, ni prositi, već ga podesiti da vam bude lepo u sopstvenoj koži. Imam unuke, prijatelje, mogu kod ćerke da otputujem...uvek ja nađem neku zanimaciju. Kad nešto želiš, nađeš način, kad ne želiš, nalaziš izgovore. Šalu na stranu, kad dođe vreme za ljubav, tako će biti i to je sve. Ljudi su zbog žena započinjali ratove, te nije istina da se muškarci plaše jakih žena. Samo je do toga da li mi se tad nego dopada, u tome je svrha. U životu mi je jedino važno da li je neko dobar čovek, ili nije. Ne gledam na muškarca na način, koji mu je stepen ostvarenosti. Kakav je neko kao osoba, to je ono što je istinski važno. Ne kaže se za džabe '' s kim si, takac si''. Svi ljudi koji su oko nas, najviše utiču na nas same.

