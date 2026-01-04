Nakon prevare u Nemačkoj, Đoganijevi imaju razlog za slavlje: Vesna se oglasila i otkrila da je danas poseban dan u njihovoj porodici

Đole i Vesna Đogani tvrde da su prevareni za doček Nove godine kada im organizator nastupa nije isplatio honorar. Nakon skandala o kojem pričaju tri dana, danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, Vesna Đogani objavila je galeriju fotografija sa ćerkom Laurom koja danas slavi rođendan.

- Srećan 12 rođendan mojoj omiljenoj osobi - napisala je Vesna u opisu emotivne objave na kojoj u nekoliko fotki grli i ljubi naslednicu.

Podsetimo, grupa Đogani trebalo je da nastupa u novogodišnjoj noći u Nemačkoj, ali je došlo do prekida svirke zbog toga što ih organizator dočeka nije isplatio.

Đole Đogani obratio se prisutnima, kojima su otpevali blok pesama, i otkrio da će morati da prekinu nastup jer nisu ispoštovani.

Đole Đogani se obratio svim gostima, a snimak je objavljen na društvenim mrežama.

- Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

- Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.

Autor: N.B.