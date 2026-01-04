AKTUELNO

ČEKALA SAM GA U TOALETU: Pevačica otvoreno o kontroli sina, svake nedelje ga terala da radi test na drogu

Goca Božinovska rano je ostala bez supruga Zorana Šijana, pa je brigu o njihovom sinu Mirku i ćerki Zorani vodila sama. Pevačica je na sve načine pokušavala da svog naslednika koji je voleo izlaske i provod odvuče od poroke, pa ga je svake nedelje nakon izlaska čekala kad dođe kući kako bi mu uradila test na drogu.

O tim situacijama, pevačica je govorila jednom prilikom. Mirko je i tada, ali i sada bio jako privlačan ženskom rodu, a Goca ne krije da se vrlo trudila da ga novac i popularnost ne pokvare, što je i uspela.

- On je mnogo privlačan ženskom rodu i znala sam da će imati svu pažnju kada poraste. U početku se pisalo o nekim negativnim stvarima, međutim, sada je izrastao u normalnog momka, poslušan je i vredan. Ima on neko svoje ludilo i bubice, ali je u biti mnogo dobro dete. Samo je predstavljen bahato, ali nije nasilnik", rekla je pevačica, a na pitanje zašto ga stalno proverava da li se drogira odgovara:

- Iz predostrožnosti. Jednom nedeljno ga testiram na drogu i to posle izlaska. Uđem sa njim u WC, stojim iza njega dok piški, onda pipetom uzmem mokraću i uradim test. Hvala Bogu, nikad ništa nema, čist je kao suza. Ja ga onda izljubim, a on mi svaki put kaže da mu dam pare za vređanje i ponižavanje- govorila je Goca i objašnjava zašto je toliko nepoverljiva.

- Gledala sam godinama kako se drogiraju pored mene dok ja pevam. I sad mi se kosa diže. Sve bih mogla da preživim, ali takve stvari ne. Ćerke su mi isto zlatne. Jelena, na primer, zaradi 700 evra, sebi uzme 200, a Mirku da 500. I stalno tako.

