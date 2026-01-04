HRONIČNO SAM UMORNA, JER..: Ceca čega joj je manjkalo u 2025. godini, otkila zbog čega će Veljko biti van zemlje godinu dana, pa progovorila Anastasijinoj trudnoći!

Stavila sve karte na sto!

U specijalnoj novogodišnjoj emisiji „Premijera Vikend specijal“ gostovala je muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović. U prazničnoj atmosferi studija, Cecu su ugostili voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić.

Ona se tokom razgovora osvrnula na svoje najmilije, ističući da je za nju porodica nešto najvrednije.

- Da li kafu voliš da piješ najradije u tišini, ili pored sebi dragih ljudi?

- Zavisi od dana i obaveza. Kad ustanem, volim svoj mir. Ako sam na putu, onda je moj tim oko mene, sumiraju se utisci. Sve zavisi, gde sam i u kakvom sam okruženju.

Šta ti je najviše nedostajalo u 2025. godini?

- Vreme provedeno sa porodicom. Sa Anastasijom, mojim unucima...to je vreme ko je se može vratiti. Ne zameraju mi zbog toga, razumeju moj posao. Međutim, ja sam hronično umorna žena, jer ne signem da se odmorim ni kada to zacrtam. Dođe letnja sezona, ja umesto odmora, zakažem hiljadu obaveza.

Nedavno ste slavili slavu, a Veljko nije bio tu, zbog čega?

- Veljko je na pripremama. Sprema se za mečeve, u Rusiji je i ima ozbiljne planove, što se njeogovog sporta tiče. Onog trenutka kada je rekao da planira time da se bavi, ja sam znala da će veoma biti ozbiljan u tome. Učila sam decu da moraju da daju 100% sebe, kada je reč o profesiji koju budu izabrali. Ako želite da uspete i napredujete, morate da pristanete na odricanje. To je cena, nekih, nadam se, narednih velikih uspeha. On će narednih godinu dana biti u Rusiji, a možda i duže. Za mene je najveći uspeh to što sam se ostvarila kao majka. Ponosna sam na to što su mi deca rećna u svojim brakovima. Veljko se ostvario kao otac, nadam se da će nas Anastasija ove godine obradovati lepim vestima. Ne postoji veća sreća od toga da Bog da zdrave temelje i zdravu porodicu. Kad su mi saopštili da je Bogdana trudna, znala sam da će ceo Balkan da me zove ''baba'', dok nisam unuka uzela u ruke, a onda me više nije zanimalo.

Autor: S.Z.