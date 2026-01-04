NAJBOLJE IZGLEDAM KADA SE NAJGORE OSEĆAM: Nataša Bekvalac progovorila o albumu, priznala koje pitanje sebi redovno postavlja

U specijalnom, novogodišnjem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" , voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić ugostili su pevačicu Natašu Bekvalac.

Na samom početku razgovora, voditelje je zanimalo šta je ono što Nataša krije u sebi:

- Pa u meni su razne emocije u zavnisnoti, kakav je dan, kako se probudim, kakve obaveze imam, ja iskreno često sebe ne vidim kao snažnu, kao jaku, ali sve se to menja, pogotovo kod nas žena - rekla je Nataša pa je dodala:

- Često kada me pitaju kažem da sam "Gore-dole", ali to zavisi i ko te pita i koga zanima, ali uglavnom najbolje izgledam kada se najgore osećam, to jeste Cecin citat, ali radi i kod mene - rekla je Nataša.

- 2025. godina je bila uspešna za tebe poslovno, a kakva je bila privatno? - upitao je Nemanja.

- Bila je turbulentna, moram da kažem poslovno je bila dobra, album je doživeo sjajan uspeh, iskreno senzacija, žene su me razumele sa svim pesmama, ali isto tako dok se album stvarao bilo je i uspona i padova, bilo je svega tokom samog procesa. Moram da kažem ja sam jako zadovoljna, ali stalno se pitam da li sam dovoljno dobra, da li dovoljno vredim, to je nešto što nosite iz detinjstva, ja to postavljam sebi, ali i okolini, to su moji prijatelji sa kojima sam ono što sam ja, i iskreni smo - rekla je Nataša.

Autor: N.B.